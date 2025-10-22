白蓮霧葉再利用 台南新市萃取開發香皂、純露與噴霧等伴手禮

新市區社內里結合地方特色，推出白蓮霧系列的香皂、純露與噴霧等產品，並結合成精緻的伴手禮盒。（記者吳俊鋒攝）

古早味的白蓮霧，是台南新市區的特色產業，當地的社內里透過農村再生計畫，推動經濟加值的再造工程，成功萃取開發出一系列的香皂、純露與噴霧等，並已結合設計為精緻的伴手禮盒，今天成果展示，令人驚豔。

在市府文化局的支持下，社內里今天舉行台語文班的才藝展演，包含音樂、舞蹈與歌謠等一系列的節目，現場座無虛席，並呈現13年來陸續推出的相關著作與繪本，還有地方白蓮霧產業的創新開發，成果豐碩。

請繼續往下閱讀...

今天的發表會以「建城300冬～新港社故事音樂舞蹈劇」為主題，維持台語文基礎，持續找尋社區內的文化故事，發掘藝術創作，並結合歌謠、傳唱，湠出動人的風采故事；該班的成立已邁入第14年，每位上課的長輩，都是地方歷史的記憶寶庫。

展示的著作共18冊，包含漢學、台文、俗語、褒歌、千金譜、吟唱詩詞，還有羅馬拼音的字典與繪本等，琳瑯滿目；產業伴手禮則是結合香茅、艾草、金盞花的白蓮霧皂，以及可當化妝水的純露，加上保濕的清新噴霧與驅蚊的防護噴霧。

社內里長魏千富表示，全新的精緻伴手禮，是由中信科大助理教授周雅燕的協助下，與生技公司合作，萃取葉子的滋養成分進行研製，將一般常被清理的農廢活化再利用，也等於循環經濟的體現，尤其隨著社會演進，白蓮霧逐漸式微，透過加值開發，有助於產業振興，未來計畫再推出精華液、香水。

新市區社內里結合地方特色，推出白蓮霧系列的香皂、純露與噴霧等產品。（記者吳俊鋒攝）

新市社內台文班成果發表，展示一系列的相關著作與繪本。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法