    陳素月籲中央地方合作防堵非洲豬瘟擴大 守住台灣養豬產業

    2025/10/22 12:08 記者謝君臨／台北報導
    農業部今日舉行緊急臨時記者會，證實在台中梧棲的養豬場驗到非洲豬瘟陽性，使用廚餘養豬，目前該場豬隻已移動管制並預防撲殺195頭，並自即日中午12時起全國豬隻禁運、禁宰5天，全國禁廚餘餵豬等六大措施。對此，民進黨立委陳素月呼籲中央和地方政府通力合作，防堵疫情擴大，守住台灣的養豬產業。

    非洲豬瘟自2018年在亞洲大爆發，我國透過嚴守邊境模式盡力防堵，並大力宣導，但今年宣導防堵邊境防檢疫的經費，在藍白立委主導的立法院大砍6成後，農業部今證實在台中的養豬場驗到非洲豬瘟陽性，並將說明後續防疫作為。

    農業部表示，為防範疫情擴散，疑似案例場採預防性撲殺場內豬隻195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔與消毒，杜絕環境殘留病毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場（其中1場已停養），執行豬隻移動管制及調查，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫情調查，以釐清可能原因。

    對此，陳素月表示，針對台中爆發疑似非洲豬瘟的案例，今天早上農業部迅速舉行記者會宣布，自今天中午開始全國豬隻禁運、禁宰、同時也禁止用廚餘餵食豬隻，呼籲中央和地方政府通力合作，防堵疫情擴大，守住台灣的養豬產業。

