    首頁 > 生活

    新莊北側知識產業園區轉運站及停車場BOT 預計年底前簽約

    2025/10/22 12:26 記者黃子暘／新北報導
    「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運移轉BOT案」已甄審出最優申請人，預計年底前完成簽訂投資契約。圖為完工模擬圖。（新北市交通局提供）

    新北市新莊北側知識產業園區有機場捷運線A3站與捷運環狀線Y19站交會優勢，交通局進一步規劃「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運移轉BOT案」，交通局簡任技正吳政諺說，此案開發基地約1.5公頃，今（22）日已甄審出最優申請人，後續將依程序進行議約，預計年底前完成簽訂投資契約；此案規劃興建17個大客車月台與候車設施，提供1074格汽車停車位及1369格機車位，並整合旅館、商場及辦公室等設施。

    吳政諺說，本案為新北首座複合型轉運站，由宏匯股份有限公司獲最優申請人，預計引入超過86億元民間投資，規劃打造兼具公共運輸轉運、商業與休閒功能的複合型轉運站，將興建大型人工平台串連周邊基地、捷運場站；行人部分，預計打造觀景平台、立體人行動線，以達到人車分流，發揮雙捷運結合機場捷運預辦登機的交通優勢，盼成為國內外旅客旅遊停留與轉乘的重要樞紐。

    交通局補充，因應近年國道客運市場需求轉變，此案採複合型開發策略，滿足國道、市區公共運輸轉乘外，也配合基地周邊都市發展引進商務旅館與辦公空間。

