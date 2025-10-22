雲林1200養豬場抽查防堵非洲豬瘟 張麗善：縣內沒有廚餘養豬

雲林為養豬大縣，縣長張麗善今受訪表示，已成立預防小組召開會議討論。（記者李文德攝）

農業部今（22日）召開緊急臨時記者會，證實在台中梧棲的養豬場驗到非洲豬瘟陽性，使用廚餘養豬，並宣佈中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，並自即日起全國禁廚餘餵豬等六大措施。對此養豬大縣的雲林縣，縣長張麗善表示，今早已成立預防小組召開會議，先針對全縣1200家養豬場進行抽查。

農業部指出，台中市梧棲區一處養豬場傳出疑似感染非洲豬瘟，從10月10日至21日場內共有117頭豬隻死亡，21日檢疫發現為非州豬瘟陽性，剩餘的155頭豬隻全部遭到撲殺。部長陳駿季在記者會上宣布，即日中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，並自即日起全國禁廚餘餵豬等六大措施。

農業處長魏勝德表示，縣府農業處今天早上和動植物防疫所及相關單位，已成立預防小組，召開雲林縣動植物重大疫病緊急應變會議，如果此次真確診非洲豬瘟，會落實生物安全相關管理。另外，今天也會派出防疫所相關人員「全員出動」，針對全縣共1200家養豬場進行抽查檢驗，未來將密集且加強抽驗，防堵非洲豬瘟進入雲林。

張麗善表示，很遺憾，台灣傳出疑似非洲豬瘟案例，這會影響到所有養豬產業，雲林縣在她上任的第一天完全禁止廚餘養豬，所以雲林縣境內都沒有廚餘養殖情形，只通過飼料養殖，因此堅守禁止廚餘養殖政策是對的。

張麗善強調，廚餘是非洲豬瘟的感染源之一，而這些廚餘可能是由外國帶來的肉品而生成，所以禁止廚餘進入養豬場是一個非常正確方向，全國應該全面效法並嚴格的執行，另此次在台中發生疑似染病的為養豬場，因此縣內中小型養豬場，也會嚴格抽驗，避免有業者偷偷使用廚餘養豬，因此鄭重呼籲縣內大大小小養豬場一定要落實不用廚餘養豬。

雲林縣府即刻針對縣內1200養豬場抽驗。（檔案照）

