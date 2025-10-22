高雄果嶺公園有人違法帶寵物及騎腳踏車 公園處：僅屬個案

高雄果嶺公園有人違法帶寵物入內及騎腳踏車，公園處強調是個案。 （記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園開放後，成為最夯的踏青景點，議員張博洋今（22日）於議會質詢時，針對果嶺公園圍觀亂象提出質疑，指園區有民眾違法帶寵物及騎腳踏車進入；對此，公園處強調違規情況僅屬個案。

張博洋指出，高雄市多處公園皆面臨各種違規卻無法有效執法的亂象，包括剛開放不久的高雄果嶺自然公園，就有民眾違法帶寵物進入及騎腳踏車進入，他質疑「高雄市公園管理自治條例是否擺好看的」，公園禁止事項形同虛設。

張博洋說，包括綠園道與三民公園在內的多處公園，長期面臨機車侵入、聚賭及公共空間被占用等問題，而公園處卻無法有效處理，顯示高雄市公園管理長期存在結構性缺陷，這些違規個案經由網路社群放大討論，讓市民普遍認為公園管理鬆散。

對此，公園處處長林燦銘回應，果嶺公園每天入場人數多達1萬7千人，整體民眾素質良好，違規情況僅屬個案。

張博洋提出3項建議，首先是成立「公園管理執法大隊」，整合公園處、環保局及警察局，針對大型或重點公園加強管理，遏止違規行為；其次，導入智慧監控系統，包括智慧攝影機、人流監測設備及環境感測器等，透過AI分析自動偵測違規行為，即時通報管理人員；第三、公園管理不能僅靠政府單方面努力，須結合社區力量，建立「公園志工制度」，招募民眾協助維護公園環境。

公園處長林燦銘表示，針對管理人力不足問題，高雄市的公園管理有招募志工隊協助，目前針對大型公園志工共有7隊200多人，針對果嶺公園管理有發文給各機關及社群平台招募志工，也希望企業認養果嶺公園。

高雄果嶺自然公園開放後，成為最夯的踏青景點。（記者李惠洲攝）

