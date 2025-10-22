為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄果嶺公園有人違法帶寵物及騎腳踏車 公園處：僅屬個案

    2025/10/22 12:22 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄果嶺公園有人違法帶寵物入內及騎腳踏車，公園處強調是個案。 （記者李惠洲攝）

    高雄果嶺公園有人違法帶寵物入內及騎腳踏車，公園處強調是個案。 （記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園開放後，成為最夯的踏青景點，議員張博洋今（22日）於議會質詢時，針對果嶺公園圍觀亂象提出質疑，指園區有民眾違法帶寵物及騎腳踏車進入；對此，公園處強調違規情況僅屬個案。

    張博洋指出，高雄市多處公園皆面臨各種違規卻無法有效執法的亂象，包括剛開放不久的高雄果嶺自然公園，就有民眾違法帶寵物進入及騎腳踏車進入，他質疑「高雄市公園管理自治條例是否擺好看的」，公園禁止事項形同虛設。

    張博洋說，包括綠園道與三民公園在內的多處公園，長期面臨機車侵入、聚賭及公共空間被占用等問題，而公園處卻無法有效處理，顯示高雄市公園管理長期存在結構性缺陷，這些違規個案經由網路社群放大討論，讓市民普遍認為公園管理鬆散。

    對此，公園處處長林燦銘回應，果嶺公園每天入場人數多達1萬7千人，整體民眾素質良好，違規情況僅屬個案。

    張博洋提出3項建議，首先是成立「公園管理執法大隊」，整合公園處、環保局及警察局，針對大型或重點公園加強管理，遏止違規行為；其次，導入智慧監控系統，包括智慧攝影機、人流監測設備及環境感測器等，透過AI分析自動偵測違規行為，即時通報管理人員；第三、公園管理不能僅靠政府單方面努力，須結合社區力量，建立「公園志工制度」，招募民眾協助維護公園環境。

    公園處長林燦銘表示，針對管理人力不足問題，高雄市的公園管理有招募志工隊協助，目前針對大型公園志工共有7隊200多人，針對果嶺公園管理有發文給各機關及社群平台招募志工，也希望企業認養果嶺公園。

    高雄果嶺自然公園開放後，成為最夯的踏青景點。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園開放後，成為最夯的踏青景點。（記者李惠洲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播