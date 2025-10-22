為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟 農業部：豬肉產品自主暫停出口

    2025/10/22 11:43 記者楊媛婷／台北報導
    農業部次長杜文珍表示，為展現我國負責的態度，即起所有豬肉暫停出口。（記者張嘉明攝）

    

    農業部今（22日）宣布台中梧棲使用廚餘的養豬場出現疑似首例非洲豬瘟病毒案例，雖仍還待血清病毒分離檢測二次確認，農業部次長杜文珍表示，為展現我國負責的態度，即起所有豬肉暫停出口。

    自2018年起亞洲包含中國等國爆發嚴重非洲豬瘟疫情，我國採取邊境嚴守策略，所有的廚餘養豬場的廚餘蒸煮設備等也受環保單位檢核，今年6月更獲得世界動物衛生組織（WOAH）認定為非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫國，是亞洲唯一三大豬病非疫國，但仍擋不住非洲豬瘟的入侵。

    農業部指出，台中梧棲一使用廚餘養豬的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部已全面管制該養豬場方圓3公里，並全數預防性撲殺該豬場的195頭豬隻，並在今天前往台中成立前進應變所，由我國首席獸醫師、農業部次長杜文珍進駐，並自今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，並即起全面禁止使用廚餘等，並啟動全國縣市豬場防疫調查，進行肉品市場場內與運輸車清潔。

    隨國內爆發首例非洲豬瘟疫情，杜文珍表示，這5天將是疫情發展的關鍵，我國將先自主暫停所有豬肉產品出口，待疫情釐清後再作後續考量。

    目前我國生鮮豬肉已可外銷到菲律賓、新加坡等國，豬肉加工品等則可外銷到日本，截至今年9月為止，我國生鮮與冷凍豬肉外銷超過250噸。

