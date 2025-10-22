為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台灣舉辦亞太循環經濟論壇 50國逾500專家齊聚共推淨零轉型

    2025/10/22 11:37 記者吳柏軒／台北報導
    2025亞太循環經濟論壇暨熱點，吸引50國逾500人的產官學研代表與會，展現台灣推動循環經濟，並與國際合作的決心。（環境部循環署提供）

    「2025亞太循環經濟論壇暨熱點」今年首度移師台灣舉辦，今（22日）開幕並邀50國逾500專家學者齊聚，共推淨零轉型，環境部長彭啓明稱，台灣資源循環全球第5名，未來盼創無限商機，讓各行各業習慣，讓該論壇成為台灣乃至亞洲的循環經濟起點。

    彭啓明指出，台灣資源循環利用率在亞洲數一數二，全世界列第五名，但循環不是只有點子，而需要政府治理，讓各行各業把循環經濟變成習慣，台灣會積極跟國際分享，盼論壇變成台灣乃至亞洲循環經濟的起點；並提到行政院正在審查資源循環推動法及廢棄物清理法修法，盼近期通過，讓台灣廢棄物減少，很多環境問題都可以明顯解決，如手機回收問題，把廢棄物變成資源、帶來商機無限。

    循環台灣基金會董事長黃育徵表示，該活動可跟全世界介紹台灣如何推動循環經濟，包含循環3部曲，從源頭的「好主意」，到政策的「好治理」，再變成商機的「好生意」，也盼把各國政策、研究、倡議等串連，共推治理。

    有關農業廢棄物的循環再利用，農業部次長胡忠一也舉例，如可用鳳梨纖維抽取出來，產生6千噸纖維，可用來製造成領帶、衣服、帽子等，另外也有用貝殼、牡蠣等，研磨鍛燒成為碳酸鈣，可用作殺菌、肥料、飼料添加物乃至發熱包等，如放進去火車便當裡可以發熱，吃到熱食，目前將廢棄物能源化，已經研發58種各種不同做法，其中28種已技轉，可減碳亦減少垃圾，盼此舉變成全民運動，讓大家一起重視環保，活化應用農業資源。

    該活動今台北松菸文創園區舉辦，今開幕以「資源與廢棄」及「自己的未來」為主題，從孩子的視角出發，展開跨世代對談，論壇也邀請96名專家展開跨國與談，首場聚焦亞太談「從廢棄物回收到系統轉型」，第2場「從藍圖到行動」探討循環經濟落地成為各國主流經濟模式；也首度採取「動態共創」發布《台灣循環經濟路徑圖》草案，不僅是政策藍圖，也持續引領亞太區域循環治理及制度創新與合作。

    2025亞太循環經濟論壇暨熱點22日開幕，並以「資源與廢棄」及「自己的未來」為主題，從孩子的視角出發，展開跨世代對談。（環境部循環署提供）

    圖
    圖
