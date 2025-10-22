光復連假國5車流多 首日估清晨5點湧車潮

光復連假週五登場，宜蘭縣政府預估，連假期間將有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，鼓勵民眾多搭乘國道客運往返出遊。（記者王峻祺攝）

光復連假週五登場，宜蘭縣政府預估，連假期間將有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，部分路段會有壅塞情形，首日南下清晨5點車潮開始變多，約下午5點緩解，鼓勵民眾多搭乘客運可享優惠，或使用「宜蘭好行3日券」，299元無限次搭乘。

縣府交通處表示，依據往年經驗，國5在24日清晨5點就會湧現南下車潮，預計到下午5點連續12小點易出現壅塞，25日則南下、北上車多，南下時段為清晨5點至下午3點，北上為上午10點至晚上9點，26日南下順暢，北上車多時間自上午8點開始，預估會持續到晚上9點。

交通處指出，蘇花改部分，24日南下尖峰時間，約在清晨6點至中午12點，次日南北向均順暢，26日北返車潮約在中午11點開始，車多時間會持續到下午4點。

宜蘭好行3日券正式上路，光復節連假期間，民眾只需支付299元，即可搭乘大眾交通工具暢遊宜蘭，提升公共運輸使用率，降低國5壅塞車流；交通部鼓勵民眾連假搭乘國道客運，享原票價85折優惠，使用電子票證或行動支付搭乘國道客運、台鐵，並於10小時內轉乘在地客運，可享基本里程或一段票免費。

宜蘭監理站表示，配合國5大客車優先措施，相較小型車，大客車往返宜蘭地區的行駛時間將可大幅縮短，鼓勵民眾搭乘客運取代自行開車出遊，省錢又省時。

因應遊客停車需求，宜蘭縣府也將在連假期間，開放中華國中以及力行、竹林、南安、蘇澳、員山及憲明等國小，提供298格車位讓遊客免費臨時停車。

