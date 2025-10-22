國內爆首例非洲豬瘟！全國豬隻禁運禁宰5天 農業部協調增加供應冷凍豬肉

農業部長陳駿季（中）、次長杜文珍（左）22日召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」。（記者張嘉明攝）

農業部今（22日）召開緊急臨時記者會，宣布台中梧棲使用廚餘的養豬場出現疑似首例非洲豬瘟病毒案例，農業部啟動七大措施因應，包含全國豬隻禁運禁宰5天、即起全面禁用廚餘養豬，為平穩國內豬肉供應，將協調冷凍豬肉場增加供應，以調度全國豬肉需求量。

自2018年起亞洲包含中國等國爆發嚴重非洲豬瘟疫情，我國採取邊境嚴守策略，所有的廚餘養豬場的廚餘蒸煮設備等也受環保單位檢核，但仍擋不住非洲豬瘟的入侵，台中梧棲一使用廚餘養豬的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部已全面管制該養豬場方圓3公里，並全數預防性撲殺該豬場的195頭豬隻，並在今天前往台中成立前進應變所，由我國首席獸醫師、農業部次長杜文珍進駐，並自今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，並即起全面禁止使用廚餘等，並啟動全國縣市豬場防疫調查，進行肉品市場場內與運輸車清潔。

隨全國豬隻禁運禁宰，為平穩國內豬肉供應，杜文珍表示，將會協調國內冷凍豬肉場等調度增加豬肉供應，也指出非洲豬瘟非人畜共通傳染病，人類食用豬肉不會因此染疫，請民眾放心；農業部畜牧司司長李宜謙表示，目前國內都有至少1個月的冷凍豬肉庫存，供應絕對無虞。

