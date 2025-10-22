中市保管中小學生手機無一致 議員要求參考美國手機袋政策

市議員陳俞融（左一）建議教育局參考國外學校，可用手機袋保管政策。（記者蘇金鳳攝）

目前全國人手一台手機，即使是小朋友也不例外，民進黨市議員陳俞融今天在市議會質疑，手機正在侵蝕孩子的學習與大腦的發育，根據日本東北大學針對仙台大約7萬名小學生長達10年以上的追蹤研究發現，過度使用手機對孩子的學習力、腦部的發育發展會造成毀滅性的影響，而台中市國中小對手機保管沒有一致，造成爭議，要求可參考美國，將每一位學生手機放在手機袋鎖住，下課再由學校解鎖，要求教育局評估。

教育局長蔣偉民表示，手機在國中、小集中保管是趨勢，會在3個月內提出評估。

請繼續往下閱讀...

市議員陳俞融表示，日本東北大學的研究發現，只要在平日使用銀幕超過1小時學生的數學、國語、理科、社會成績會雪崩式的下降，每日使用手機超過3小時的孩子學習時間再多，成績仍然不如幾乎不讀書，也不使用手機的學生。

陳俞融更強調，教育部的最新統計也顯示，國中生有90%，高職生95%，有上網設備是使用智慧型手機，已表示手機已經完全滲透孩子的日常生活跟學習。

然而，陳俞融表示，台中市各級學校手機管理方式為「自行保管，僅下課使用」、「集中保管，放學發回」、「禁止攜帶行動載具」、「集中保管，僅下課使用」等4種方式，根本是一市多制，甚至有的學校是4種都採取，非常混亂。

她建議可參考美國華盛頓州公立國小實施「手機袋保管政策」（Phone Pouch Policy），學生一入校門就把手機放入個人專屬磁力鎖袋，由老師統一保管；放學時統一解鎖，實施的結果顯示學生的學習表現提升65%，為霸凌事件下降74%，要求教育局評估。

教育局長蔣偉民表示，一種學校採取一種模式較好，會參考「手機袋個別保管」來研擬政策。

學校為手機保管產生紛爭，陳俞融建議可參考國外用手機保管袋。（陳俞融提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法