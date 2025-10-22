OTT平台火箭式成長 NCC委員被提名人黃葳威盼推跨境業者在地化

NCC委員被提名人、政大廣電學系教授黃葳威。（記者王藝菘攝）

立法院今續審國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，對於近年OTT平台蓬勃發展，多位民進黨立委詢問未來監管作為。NCC委員被提名人、政大廣電學系教授黃葳威認為，若將OTT平台納入法規管理，必須確保境內、境外一致，同時要求推動跨境業者在地化，提供一定比例的台灣本土內容。

今日立法院交通委員會、教育及文化委員會審查NCC委員提名名單，民進黨立委林俊憲指出，文化部統計，近年電視與OTT平台使用已出現黃金交叉，觀看電視者從2020年的近70%，跌至2023年的44%，而OTT使用者從2020年的31.2%攀升至2023年的58.9%，像火箭一樣快速成長。

林俊憲認為，OTT相關問題與對閱聽人影響將是未來一大課題，但包括台灣在內多國出現嚴重機上盒侵權問題，目前NCC將其視作射頻器材管理，無法管理內容，詢問黃葳威看法？

黃葳威回應，「電信管理法」修法曾就網路接取方面進行修正，並協助媒體創作者處理盜版問題，但智慧財產相關議題需要經濟部智慧財產局參與關心，以及數位部、警政署等協助，且若要將OTT納入法規管理，境內、境外平台必須公平，避免扼殺境內可能機會，也不讓境外影響國內產業發展。

對於OTT平台管理，NCC過去曾提出「網際網路視聽服務法」草案，以提升網際網路視聽服務健全環境、保障我國消費者權益，並帶動我國內容產業發展。林俊憲表示，「網際網路視聽服務法」迄今仍未通過，未來若黃擔任委員，應推動相關立法。

林俊憲也詢問，境外大型OTT平台與Netflix等應如何處理？黃葳威表示，Netflix在美國尋求買家，但無人購買，她則非常抗拒先進國家已經要淘汰的科技服務丟入台灣，如何健全台灣產業秩序，給產業更好的發展空間是重要議題，對於這類境外OTT平台，應推動跨境業者在地化。

民進黨立委李昆澤進一步追問，未來應如何將OTT平台納入監管與相關義務？黃葳威回應，除境外OTT平台蓬勃發展外，本土OTT平台如三大電信業者服務也在提升、改善，希望納管過程中境內、境外一致，並進行分級標示，也要求境外平台落實在地化責任，提供一定比例的台灣本土內容。

此外，黃葳威也提到，境外OTT平台在台灣獲取的流量龐大，會涉及納稅問題，希望修法後避免業者將稅款轉嫁到消費者身上，必須細緻處理。

