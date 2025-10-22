還稱「疑似」？台中爆非洲豬瘟 農業部：WOAH規定要有血清檢驗

台中梧棲養豬場被驗出非洲豬瘟病毒陽性，這是國內首例非洲豬瘟案例。（防檢署提供）

農業部今（22）日上午臨時召開緊急記者會，公布國內發現「疑似」首例非洲豬瘟疫情案例；農業部次長杜文珍說明，目前仍稱「疑似」而非「確診」，是因世界動物衛生組織（WOAH）規定，非疫國出現首例病例時，除分析核酸病毒外，還得做血清病毒分離，病毒血清分離報告最快4天出爐，待確定就會通報WOAH。

我國今年6月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫等三大重大豬病非疫區，其中沒有疫苗、藥物可醫治的非洲豬瘟，透過邊境嚴格檢查等方式，包含設置手檢站、高風險區快遞包裹等檢查方式防堵，台中梧棲一使用廚餘養豬、登記飼養3百頭的養豬場自今年10月10日起豬隻開始死亡，該場的特約獸醫師懷疑異常，並且透過防檢署的化製監控系統呈現豬隻死亡數異常，並自20日時，該養豬場死亡豬隻的頭數已達117頭，檢體21日中午11時44分送驗獸醫所後，於21日傍晚驗出非洲豬瘟核酸陽性。

雖該養豬場豬隻檢體被驗出有非洲豬瘟核酸陽性，但農業部目前則僅能稱該場為「疑似」案例，本身是我國首席獸醫師的杜文珍說明，會用「疑似」是因為依照WOAH規定，非洲豬瘟非疫國若爆發疫情，除進行核酸病毒檢驗外，為求謹慎，必須做血清分離才是確診。

獸醫所所長鄧明中說明，血清分離等約需4到7天，最長則可能會到21天，他也表示，目前驗出的病毒株序列，跟越南爆發的病毒株較為相近，但還待進一步確認。

杜文珍表示，在血清病毒分離報告出爐前，為阻斷可能的病毒來源，因此即起全國禁用廚餘養豬，並且為了疫調，全國自今天中午12時起所有豬隻禁運禁宰，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查，並會在今天成立前進應變所，每天都會定時公布疫調最新結果。

