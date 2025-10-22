為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    還稱「疑似」？台中爆非洲豬瘟 農業部：WOAH規定要有血清檢驗

    2025/10/22 11:22 記者楊媛婷／台北報導
    台中梧棲養豬場被驗出非洲豬瘟病毒陽性，這是國內首例非洲豬瘟案例。（防檢署提供）

    台中梧棲養豬場被驗出非洲豬瘟病毒陽性，這是國內首例非洲豬瘟案例。（防檢署提供）

    農業部今（22）日上午臨時召開緊急記者會，公布國內發現「疑似」首例非洲豬瘟疫情案例；農業部次長杜文珍說明，目前仍稱「疑似」而非「確診」，是因世界動物衛生組織（WOAH）規定，非疫國出現首例病例時，除分析核酸病毒外，還得做血清病毒分離，病毒血清分離報告最快4天出爐，待確定就會通報WOAH。

    我國今年6月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫等三大重大豬病非疫區，其中沒有疫苗、藥物可醫治的非洲豬瘟，透過邊境嚴格檢查等方式，包含設置手檢站、高風險區快遞包裹等檢查方式防堵，台中梧棲一使用廚餘養豬、登記飼養3百頭的養豬場自今年10月10日起豬隻開始死亡，該場的特約獸醫師懷疑異常，並且透過防檢署的化製監控系統呈現豬隻死亡數異常，並自20日時，該養豬場死亡豬隻的頭數已達117頭，檢體21日中午11時44分送驗獸醫所後，於21日傍晚驗出非洲豬瘟核酸陽性。

    雖該養豬場豬隻檢體被驗出有非洲豬瘟核酸陽性，但農業部目前則僅能稱該場為「疑似」案例，本身是我國首席獸醫師的杜文珍說明，會用「疑似」是因為依照WOAH規定，非洲豬瘟非疫國若爆發疫情，除進行核酸病毒檢驗外，為求謹慎，必須做血清分離才是確診。

    獸醫所所長鄧明中說明，血清分離等約需4到7天，最長則可能會到21天，他也表示，目前驗出的病毒株序列，跟越南爆發的病毒株較為相近，但還待進一步確認。

    杜文珍表示，在血清病毒分離報告出爐前，為阻斷可能的病毒來源，因此即起全國禁用廚餘養豬，並且為了疫調，全國自今天中午12時起所有豬隻禁運禁宰，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查，並會在今天成立前進應變所，每天都會定時公布疫調最新結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播