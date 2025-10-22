同志遊行25日登場！ 國際變裝藝術節、「白晝之夜」Voguing Ball大賽接續展演

觀傳局表示，台灣同志遊行每年皆吸引超過10萬名國內外旅客參與，10月25日在台北市府前廣場舉辦的第23屆台灣同志遊行，以「超．連結——跨越標籤，理解差異」為主題，將會是今年亞洲最大規模的同志遊行。（北市觀傳局提供）

台灣同志遊行將在25日盛大登場，北市政府觀光傳播局推出的「2025 Color Taipei」系列活動也進入最高潮。自10月初開跑以來，「彩虹觀光巴士」熱度持續攀升，多名外國LGBTQ+的網紅也在社群媒體上推薦參與。此外，觀傳局今年首度攜手「國際變裝藝術節」，合作推出西門紅樓友善店家優惠，讓來到台北的國內外旅客在此期間充分感受臺北多元友善、充滿活力的城市魅力。

觀傳局表示，台灣同志遊行每年皆吸引超過10萬名國內外旅客參與，10月25日在台北市府前廣場舉辦的第23屆台灣同志遊行，以「超．連結——跨越標籤，理解差異」為主題，將會是今年亞洲最大規模的同志遊行。觀傳局也於10月推出期間限定的「彩虹觀光巴士」，特別規劃即日至週日（26日）每日皆安排班次，歡迎前來台北參與同志遊行的民眾搭乘，一起探索台北的彩虹文化與歷史。

請繼續往下閱讀...

觀傳局進一步說，「彩虹觀光巴士」遊程中可與變裝皇后導覽員互動交流，終點更安排於酒吧欣賞皇后華麗演出。多名外國LGBTQ+網紅，包含香港變裝皇后Lilo May、泰國的LGBTQ+酒吧創意總監MISS PRISM GALAXIA、泰國旅遊網紅Ario Huang等，也在社群媒體上分享並推薦台北彩虹觀巴的精彩內容。

此外，10月25日在台北市有多個LGBTQ+主題活動登場，除了由台灣彩虹公民行動協會主辦的同志遊行及「彩虹市集」，觀傳局特別與「國際變裝藝術節」合作，當天將有亞洲各國頂尖變裝皇后齊聚於河岸留言西門紅樓展演館，以華麗造型與舞台魅力進行精彩表演。觀傳局指出，接續在11月1日至2日在圓山登場的「白晝之夜」也推出Voguing Ball 大賽，將有多位變裝創作者參與演出，邀請民眾一同感受台北夜晚的藝術能量與多元精神。

觀傳局進一步說，「彩虹觀光巴士」遊程中可與變裝皇后導覽員互動交流，終點更安排於酒吧欣賞皇后華麗演出。（北市觀傳局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法