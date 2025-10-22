翡翠水庫距滿水位3.5公尺 12:00起調節性放水

翡翠水庫距滿水位3.5公尺，今（22）日12時起調節性放水。（圖由翡翠水庫管理局提供）

「風神」颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，連日降雨為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，翡翠水庫管理局指出，至今（22）日9時累積降雨量達555.1毫米，水庫水位為166.5公尺，距滿水位3.5公尺，水位持續上升，有必要進行調節放水。

翡管局表示，依「翡翠水庫運用要點」規定，將自今日12時起，以流量每秒310立方公尺，進行調節性放水。期間將密切關注水庫集水區之實際降雨及進流量，機動調整。提醒下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。

翡管局表示，進行調節性放水前，已通報下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。也請水庫下游新店溪、淡水河河道內之施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

