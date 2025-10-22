為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    翡翠水庫距滿水位3.5公尺 12:00起調節性放水

    2025/10/22 11:13 記者何玉華／台北報導
    翡翠水庫距滿水位3.5公尺，今（22）日12時起調節性放水。（圖由翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫距滿水位3.5公尺，今（22）日12時起調節性放水。（圖由翡翠水庫管理局提供）

    「風神」颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，連日降雨為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，翡翠水庫管理局指出，至今（22）日9時累積降雨量達555.1毫米，水庫水位為166.5公尺，距滿水位3.5公尺，水位持續上升，有必要進行調節放水。

    翡管局表示，依「翡翠水庫運用要點」規定，將自今日12時起，以流量每秒310立方公尺，進行調節性放水。期間將密切關注水庫集水區之實際降雨及進流量，機動調整。提醒下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。

    翡管局表示，進行調節性放水前，已通報下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。也請水庫下游新店溪、淡水河河道內之施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

    翡翠水庫距滿水位3.5公尺，今（22）日12時起調節性放水。（圖由翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫距滿水位3.5公尺，今（22）日12時起調節性放水。（圖由翡翠水庫管理局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播