竹縣停車單 11/1起貼心提醒汽燃費、驗車資訊

新竹縣政府與公路監理單位合作，11月1日起，將在紙本停車單上整合「車輛定檢尚未驗車、牌照稅屆期未繳交提醒通知、車輛汽燃費未繳交通知」等資訊，一紙提醒民眾不錯過繳費及驗車時間，以免衍生後續罰鍰等問題。

公路監理機關辦理車輛定檢通知、汽燃費繳納通知，稅務機關辦理牌照稅繳納通知，但當民眾漏接時，造成稅費徵收降低、檢驗逾期、衍生後續逾繳罰鍰、甚至註銷牌照等問題。為減少民眾荷包的損失，縣府交通旅遊處攜手交通部公路局、新竹區監理所和縣府稅務局，透過跨系統介接整合資訊，提醒民眾留意通知及繳納時間。

交旅處長陳盈州表示，11月1日起，民眾在新竹縣政府行政區及新埔鎮中正路路邊停車收到紙本停車單時，將有及時提醒車輛定檢、牌照稅、車輛汽燃費等通知，透過提供貼心提醒服務，讓停車單不只是停車單。

未來也會再依實際辦理情形及民眾回饋意見，評估推廣至新竹縣有路邊停車單鄉鎮市。

