大雨釀災新北未停班課 侯友宜：綜合專業判斷

豪雨不斷，新北市今天正常上班上課，新北市長侯友宜表示，以專業判斷為主，安全是最大考量。（記者賴筱桐攝）

受到東北季風和風神颱風外圍環流共伴效應影響，北部雨勢不斷，部分地區傳出災情，但新北市今天正常上班、上課。市長侯友宜表示，市府根據中央氣象署及天氣風險管理公司綜合判斷，雨量就是判斷是否停班、停課的標準之一，以安全為最大考量。

侯友宜今天在市政會議受訪指出，受到東北季風夾雜風神颱風外圍環流影響，新北市山區有大雨跟豪大雨發生，市府都會根據中央氣象署以及天氣風險管理公司綜合判斷，做好萬全準備，這幾天邊坡因為含水量飽和，必須注意落石或路基掏空狀態，在第一時間應變處理，災害應變中心同仁幾乎24小時不眠不休全力備戰，目前為止所有災情掌握中。

媒體詢問，針對停班課措施，是否隨雨量滾動式調整？侯友宜回應，雨量是判斷停班、停課的標準之一，天氣風險管理公司也要做好綜合專業判斷，以安全為最大考量，所以像山區雨勢較大的地方，為了安全已經撤離1596人，進行適度安置，至於有些邊坡危害的地方，都會強制封鎖道路。

