澎湖成功社區「手炒茶香趴網趣」 串起地方文化與世代傳承

湖西鄉長陳振中帶領學子，共同翻炒一條根茶。（記者劉禹慶攝）

湖西鄉公所今年推動社區營造計畫，輔導成功社區發展協會與成功村，今（22）日舉辦「手炒茶香趴網趣」活動。除開放社區及民眾參加外，特別邀請成功國小師生共同參與，透過實地體驗與互動學習，將地方知識融入生活教育，讓傳統產業成為最有溫度的教室。

活動在活動中心前集合，在地居民與成功國小的孩子們一早就充滿期待。考量到天候不佳，風勢過大，主辦單位緊急將「趴網」體驗地點從成功碼頭調整至活動中心前廣場舉行。在老漁師的帶領下，孩子們換上裝備、捲起褲管，學習如何辨識潮汐與魚群，親手下網。雖然無法在海邊進行，但透過在廣場上的模擬與實際操作，仍讓大家感受「靠海吃飯」的辛勞與智慧。

緊接著一行人進入活動中心內，展開另一場香氣四溢的「炒茶體驗」。活動特別選用具有在地特色的一條根葉，由炒茶師傅指導大家從揉捻、炒焙到冷卻。孩子們邊學邊玩，認識這味本土植物在茶飲與藥用上的多元價值。活動尾聲，原定的比薩體驗也調整在活動中心內舉行。大家品嚐現烤的比薩，酥脆餅皮搭配在地食材，為一天的豐富行程畫下完美句點。

湖西鄉長陳振中表示，這場活動不只是一次文化體驗，更是一場跨世代的學習與連結。藉由學校、社區與產業3面結合，讓地方知識活起來，也讓孩子們在課本之外，看見家鄉的價值與驕傲。期許未來也將持續推出更多類似活動，邀請更多民眾親身走進成功，與土地對話，與文化同行。

趴網因天候考慮，改在活動中心前廣場展示。（記者劉禹慶攝）

