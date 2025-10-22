光復仍5人失聯！地方擬辦「感恩餐會」 在地主廚批：是要慶祝什麼？

花蓮光復鄉市區逐漸恢復日常。（記者王榮祥攝）

花蓮光復鄉歷經泥流重創後，經過數週搶災與清理，街區逐漸恢復原貌，卻仍籠罩在未解的陰影中。雖然志工超人與國軍陸續撤離、指揮中心（中央前進協調所）也將結束任務，但堰塞湖紅色警戒仍未解除，不少住戶依舊在門口堆沙包防護，工人們趕工修復屋舍，努力讓生活步上正軌。針對地方傳出籌辦多場感恩活動，在地主廚曾璽文也發文表達質疑與不滿。

曾璽文昨（21）在臉書粉專「海洋主廚 愛爾文」發文表示，目前仍有5名失聯者下落不明，「大概機率是被沖走後埋在幾米深的淤泥裡」。他表示，乾掉後的泥層扎實又密不通風，「不像礫石那樣有縫隙、有氣味可以幫助搜尋，難度真的很高」。

他也對地方的感恩餐會及公益暖唱會的活動表示不解，直言地方有迷樣的組織要舉辦公益暖唱會，還有人說要舉辦感恩餐會要招待鏟子超人們，質疑「我是看不懂這是什麼操作，首先我自己是沒有要求回報，只希望居民能夠快點復原，再來要怎麼把這麼多人找回去聽演唱會？還有光復有場地跟量能出幾千人的餐會？」

曾璽文強調，至今仍有人失聯，有些人還沒走出傷痛，雖然街道都清乾淨了，但基本上一樓都只剩牆壁了，離恢復正常生活還有一段距離，這時候要辦什麼慶祝相關的活動？

曾璽文透露，光復糖廠將於近日恢復營運，救災工作也將轉為重建階段。不過在經濟上，地方面臨更嚴峻挑戰。光復商家餐廳與經濟部近日開會商討後續協助，但17家店中已有8家決定收攤或離開，倒不是沒錢重來，而是重新開始太勞心勞力，尤其老闆多半年紀大了，「再來可以預見未來好一陣子會沒有外地客人，在國旅經濟疲弱的當下，原本就不是熱門景點的光復，又雪上加霜，所以部分開店的選擇離開」。

曾璽文指出，災後的光復不僅硬體受損，連民生經濟也陷入困境，原本勞動力外移的問題更嚴重了。他感嘆，義煮團隊將在月底撤離，指揮中心（中央前進協調所）也預定於今（22）日撤離，「辛苦大家了，將近一個月的奔波與體力活，總算是告一個段落了」。

他最後提到，接下來也是挑戰，堰塞湖還在，還多一個小的，後續該怎麼處理，相信會有解套的，「聽阿美族的耆老說：『水走過的路，它一定會再回來』」。

