    想到台南看火舞、玩萬聖趴 先看交通情報再衝

    2025/10/22 10:58 記者洪瑞琴／台南報導
    國際火舞藝術節將於10月24日至26日在安平漁光島登場。（台南市府提供）

    台南光復節3天連假（10月24日至26日）活動滿檔！包括安平「2025國際火舞藝術節」、中西區「2025海安萬聖節夜行鬼市DJ狂歡派對」等多場大型活動接力開跑。返鄉或出遊民眾出發前務必先查詢路況與交通管制資訊，提早規劃行程，才能避免塞車。

    連假期間，安平區漁光島舉行的「國際火舞藝術節」最受矚目。活動期間每日實施交通管制，除緊急、公務、接駁車與當地居民外，其餘車輛禁止進入漁光橋。建議民眾將車輛停放在安億停車場、健康路、安億路等周邊地點，再搭乘原住民文化會館或億載金城前接駁站的接駁車入島，或選擇步行前往。行經活動周邊車輛可改道台17線、育平路、平豐路或永華路。

    值得注意的是，安億路（光州路至轉彎處）、健康路三段（光州路-育平路）收費停車格，取消汽車停放，改開放機車停車空間。

    中西區「2025海安萬聖節夜行鬼市DJ狂歡派對」將封閉海安路（民生路至府前路），東區「2025成大商圈萬聖嘉年華」遊行則封閉勝利路（東寧路至大學路），建議駕駛改道金華路、西門路、忠義路、長榮路三段或小東路行駛。

    另有佳里區「2025佳里購物嘉年華」封閉忠孝路（中山路至光復路），以及10月25日登場的「關子嶺溫泉美食節」，屆時市道175線（紅葉隧道口至172乙路口）將進行交通管制。

    交通局長王銘德指出，連假期間將啟動大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，與警察局保持即時聯繫，視車流彈性調整號誌。活動期間將加強取締違規停車，請民眾尋找合法停車空間，共同維持順暢交通。

    國際火舞節停車場資訊。（南市交通局提供）

    國際火舞節接駁車資訊。（南市交通局提供）

    國際火舞節交通資訊。（南市交通局提供）

    火舞節YOUBIKE站位資訊。（南市交通局提供）

    熱門推播