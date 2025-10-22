為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    驚喜！88隻國寶級黑面琵鷺 過境澎湖創紀錄

    2025/10/22 11:04 記者劉禹慶／澎湖報導
    風神與東北季風「共伴效應」為澎湖帶來創紀錄88隻國寶級黑面琵鷺。（圖由鄭謙遜提供）

    連日來風神颱風與東北季風「共伴效應」，除了海空運受到影響，多處傳出災情及連發4次國家級強風警報外，卻也帶來意外驚喜。今（22）日列入國寶級黑面琵鷺，出現破紀錄88隻在馬公菜園魚塭覓食，其中1隻腳環編號42K，還是韓國2022年繫放的。

    此波黑面琵鷺是鳥友劉武漢21日發現，通報澎湖鳥會，只有24隻，但今（22）日一早暴增為88隻。澎湖鳥會調查組長鄭謙遜表示，澎湖記錄很少有一次超過20隻以上，但數量最多印象中是28隻，這次88隻寫下澎湖黑面琵鷺過境歷史新高紀錄。黑面琵鷺現蹤澎湖，早在1929年日本人堀川安市就有記錄。

    根據今年「黑面琵鷺全球同步普查」結果，全球有7081隻，首度突破7000大關，創下歷史新高；其中台灣4169隻，占全球總數的58.9％，比去年多34隻，仍是最大度冬地。整體分布數量來說，台灣超過9成的黑面琵鷺度冬集中在西南沿海，以台南市2439隻最多，至於澎湖縣則有15隻。黑面琵鷺每年固定會在10至11月份現身，出現在山水濕地、菜園濕地及興仁水庫、天人湖等地覓食棲息，翌年1月份則飛往台南曾文溪出海口，與其他族群會合，雖然數量都維持在個位數，但相當穩定，也讓賞鳥人士認定澎湖是越冬的中繼站。

    鄭謙遜表示，真正會留在澎湖度冬的黑面琵鷺，約12～1月才會到，4月才離開澎湖，而這些晚到的黑面琵鷺則多屬亞成鳥居多。

    此波意外造訪嬌客黑面琵鷺，其中1隻是韓國繫放。（圖由鄭謙遜提供）

