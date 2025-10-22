北市文山區兩處邊坡受沖刷 共撤離19戶55人

北市文山區景興路一帶山區，21日晚間傳出土石滑落。（記者鄭景議翻攝）

「風神」颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市連續劇烈降雨，台北市災害防救辦公室今（22）表示，北市迎風面山區仍持續性降雨，時雨量20至30毫米，市區的雨勢趨緩，時雨量小於10毫米。昨（21）晚間傳出邊坡塌陷的文山區景華街，今晨擴大撤離15戶、43人，景興路153巷14弄18號也有土塊落入民宅，已預防性撤離4戶、12人。

災防辦表示，截至今日上午7時，總計接獲206件案件通報，以路樹傾倒91件為最大宗。已處理191件，尚有15件處理中。另各行政區紅、黃色警戒的疏散撤離戶/人數，仍維持31戶/79人，共有士林區溪山里12戶/27人、士林區新安里6戶/12人、內湖區碧山里2戶/8人、內湖區金瑞里2戶/3人、南港區舊莊里1戶/2人、文山區政大里8戶/27人。

由於連續雨勢，文山區景華街128巷86號附近於21日晚間發生邊坡崩塌，大地處防災中心輪值主管立即與監造廠商技師到現場勘查，評估邊坡有持續崩塌的風險，恐影響住戶安全疑慮，因此立即進行預防性疏散撤離，並進行導水措施、減緩邊坡受到的雨水沖刷。

台北市災害應變中心輪值指揮官、副秘書長俞振華今晨6時前往現場勘查，經大地處和專業技師評估，擴大撤離戶數，截至今晨7時，該處已撤離15戶/43人，目前依親14人，安置旅館29人。此外，景興路153巷14弄18號也有土塊落入民宅，已預防性撤離4戶/12人，目前無風險擴大之虞。

