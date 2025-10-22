為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟 老農：不知是從何感染

    2025/10/22 10:53 記者歐素美／台中報導
    農業部宣布即日起禁止以廚餘養豬。示意圖。（資料照）

    台中市梧棲區一處養豬場傳出染感非洲豬瘟，從10月10日至21日場內共有117頭豬隻死亡，昨天檢疫發現為非州豬瘟陽性，剩餘的155頭豬隻全部遭到撲殺，養豬的陳姓老農今天表示，不知是從何感染，其餘不願多談；農業部則宣布即日起禁止以廚餘養豬。

    農業部今天上午召開記者會表示，該養豬場於10月10日出現豬隻死亡，台中市動保處於10月14日訪視，但病情有改善，因此未採檢，直到10月20日，該場豬隻共117頭死亡，10月21日緊急採取檢體化驗，非洲豬瘟呈現陽性，隨即通知農業部，並於今天召開記者會，宣布即日起禁止以廚餘養豬。

    農業部指出，該梧棲養豬場曾於9月30日向潭子採購豬隻，並協助將豬隻運送到大安區，但目前2處豬隻皆未發生死亡狀況。

    記者剛採訪梧棲養豬場陳姓業者，業者表示，不知豬隻罹患什麼非洲豬瘟，只知豬隻死亡，未死的也遭撲殺，目前場內已沒有豬隻，其餘不願多談。

    民政局辦理非洲豬瘟防疫宣導。（市府提供）

