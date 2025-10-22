汐止邊坡坍方！2屋岌岌可危 道路一度中斷

新北市汐止區康寧街福德路口邊坡坍方，上方住戶岌岌可危。（記者盧賢秀攝）

颱風環流和東北季風共伴效應，近日豪雨狂炸北台灣，汐止區康寧街和福德一路口邊坡坍方，造成交通一度中斷，目前邊坡上有2戶6居民已經撤離，市府也已安排安置與收容，所幸沒有人員受傷，目前雨還在下，邊坡不穩，區公所只能暫時搶通道路維持2車道通行。

據指出，康寧街與福德一路口站牌處上方的邊坡，今天上午清晨坍塌，樹木與泥土滑落至馬路主幹道，造成交通一度中斷，上班時間塞爆。上方住戶路基滑落，岌岌可危。

汐止區長林慶豐一早7點多就到現場，他表示，邊坡上共有2戶住戶，里長今天凌晨已經撤離住戶6人（3人依親，3人安置飯店），區公所緊急請廠商清理路上的土石，警方進行交通管制，所幸沒有人員受傷。

市議員白珮茹和立委羅智強辦公室主任何元楷等人先後到現場，白珮茹表示，目前區公所只能清除土石，雨還在下，還有土石下滑的危險，希望市府工務處儘速進場協助搶災。

新北市汐止區康寧街福德路口邊坡坍方，上方住戶岌岌可危。（記者盧賢秀攝）

市議員白珮茹到康寧街福德一路坍方處堪查。（白珮茹服務處提供）

新北市汐止區康寧街福德路口邊坡坍方，區公所目前清理馬路上的土方。（記者盧賢秀攝）

