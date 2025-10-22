大雨一直下！汐止2處坍方 新北市已撤離1596人

受豪大雨影響，新北市各地雨勢不斷，市府已疏散撤離1596人。圖為新北市災害應變中心開會。（新北市政府提供）

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，為北部地區帶來豪雨，新北市截至今天（22日）上午8點，針對土石流潛勢溪流紅色與黃色警戒區，以及大規模崩塌潛勢區，總計已撤離1596人；汐止區有2處土石坍方，包括康寧街815巷、長青路210巷，相關單位處理中。

新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議報告指出，根據中央氣象署和天氣風險管理公司預判，新北市在北海岸與東南側山區降雨明顯，包括平溪、雙溪、貢寮等，截至今天上午8點，汐止雨量達167毫米，目前汐止有2處土石崩塌災點，包括康寧街815巷以及長青路210巷，由區公所與工務局處理中。

陳崇岳表示，目前新北市災害應變中心共受理171件災情通報，以路樹倒塌和積淹水為主，中央發布土石流潛勢溪流新北市有104條，其中7區、40條為紅色警戒，6區、64條為黃色警戒，汐止有1處大規模崩塌區潛勢區，這些地方共疏散撤離1596人，收容安置73人，沿海地區可能出現6公尺高的巨浪，已勸離33名觀浪遊客，明天開始雨勢對新北市的影響逐漸減低。

新北市工務局長馮兆麟說，針對長青路210巷邊坡土石崩坍，養護工程處已派2組工班前往處理；康寧街災害點由公所在現場處理。

