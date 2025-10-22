台中爆發非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁用廚餘養豬

農業部宣布即起中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，全國禁廚餘餵豬等六大措施。（記者張嘉明攝）

非洲豬瘟自2018年在亞洲大爆發，我國透過嚴守邊境模式盡力防堵並大力宣導，但今年宣導防堵邊境防檢疫的經費，藍白主導的立院大砍6成後，農業部今（22日）召開緊急臨時記者會，證實在台中梧棲的養豬場驗到非洲豬瘟陽性，使用廚餘養豬，目前該場豬隻已移動管制並預防撲殺195頭，並自即日中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，全國禁廚餘餵豬等六大措施。

農業部表示，為防範疫情擴散，疑似案例場採預防性撲殺場內豬隻195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔與消毒，杜絕環境殘留病毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場（其中1場已停養），執行豬隻移動管制及調查，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫情調查，以釐清可能原因。

農業部也針對疑似案例場的運輸出軌跡與關聯場調查，相關33場都沒有異常。

農業部進一步說明，10月21日晚上6時06分，農業部接獲獸醫所初步檢驗結果通知，隨即召開緊急應變相關措施會議，防檢署於晚上7時30分通知台中市動物保護防疫處會同防檢署台中分署前往案例場，並對該場開立豬隻移動管制通知書，並於10月22日凌晨3時執行該場預防性撲殺作業。

陳駿季表示，將於今日在台中成立前進應變所，並由次長杜文珍進駐，也自即日中午12時起，全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，自今日起全面禁止使用廚餘，並進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業；禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查；啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態；進行產銷調節，穩定豬肉供應。

