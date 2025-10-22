為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冒名頂替？國語實小弦樂團解散仍參加101音樂會 校方︰確認後簽核

    2025/10/22 10:49 記者甘孟霖／台北報導
    國語實小弦樂團114學年度起停止社團運作。（圖擷取自國語實小弦樂團臉書）

    國語實小弦樂團114學年度起停止社團運作。（圖擷取自國語實小弦樂團臉書）

    台北市國語實小弦樂社團自114學年度起停止社團運作，有民眾向本報投訴，今年底將舉辦的台北101耶誕音樂會名單中，竟赫見國語實小弦樂團名單，質疑是冒名佔名額。國語實小校長吳智亭表示，弦樂團確實已經停止運作，此為部份學校家長在外想透過學校名義參加，校方也確認都是校內學生並簽核。

    投訴人指出，國語實小4月14日透過弦樂團家長後援會群組，公告國語實小弦樂團暑假及新學期不再開設弦樂課程，今年6月學期結束，25年歷史的國語實小弦樂團走入歷史；不過，近日查看台北101官網，卻於101耶誕音樂會演出團體名單中，看見國語實小弦樂團名稱。

    投訴人認為，實弦確實已不存在，質疑國語實小同意他人冒用實弦名義騙取101音樂會演出資格。

    吳智亭說，之前校內確實有課後的弦樂社團，讓孩子自由探索，不過114學年度起因老師沒有開課，故社團停止運作。

    她說，還是有部分家長希望讓孩子持續有在外學習的機會，這些家長們提出想讓孩子去101表演，而原則上，只要是校內的學生，不管參加公部門、私部門的活動，原則上會遞交申請表給學校，學校確認成員都是該校學生後就會簽核。

