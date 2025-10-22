為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    狂風暴雨炸新北！侯友宜臉書也被灌爆 網怒嗆「侯侯出代誌」

    2025/10/22 10:52 即時新聞／綜合報導
    新北市長侯友宜。（資料照）

    新北市長侯友宜。（資料照）

    受東北季風與「風神颱風」外圍環流影響，北台灣昨（21）日風強雨驟，多地傳出淹水、樹倒與交通受阻情況，但新北市仍維持「正常上班上課」，引發民怨。許多市民湧入新北市長侯友宜臉書留言怒嗆，貼文瞬間被「洗版」，截至今早已有近7000人按怒，批評市府「冷眼看災」。

    侯友宜臉書上最新一篇貼文仍停留在20日晚間宣布「21日新北市正常上班上課」，未再更新災情相關說明。對比台北市長蔣萬安同日的停班停課貼文也湧入上萬人按怒，侯友宜貼文雖未達同樣規模，但民怨仍持續延燒，大批網友湧入留言區開罵。

    民眾紛紛留言痛批，「人民的命不是命，要他自己騎腳踏車跟機車上班看看」、「又發警報又要上班，真的是要我們侯侯出代誌」、「你到底有沒有在看實際狀況 只會看數據嗎 ？」、「淡水不放我是真的看不懂」、「要不要來汐止看看」、「市長咕嚕咕嚕咕嚕，輔大快咕嚕咕嚕被淹掉了咕嚕咕嚕」、「市民的安全，在市長心中看起來似乎沒那麼重要」、「雙北無市長，完全都不會實地的去考察民情，要市長何用」、「下次選舉我一定用盡全力告知周圍的全部人你的事蹟，不要以為台灣人健忘，我他X的永遠記在腦海裡」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播