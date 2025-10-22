狂風暴雨炸新北！侯友宜臉書也被灌爆 網怒嗆「侯侯出代誌」

新北市長侯友宜。（資料照）

受東北季風與「風神颱風」外圍環流影響，北台灣昨（21）日風強雨驟，多地傳出淹水、樹倒與交通受阻情況，但新北市仍維持「正常上班上課」，引發民怨。許多市民湧入新北市長侯友宜臉書留言怒嗆，貼文瞬間被「洗版」，截至今早已有近7000人按怒，批評市府「冷眼看災」。

侯友宜臉書上最新一篇貼文仍停留在20日晚間宣布「21日新北市正常上班上課」，未再更新災情相關說明。對比台北市長蔣萬安同日的停班停課貼文也湧入上萬人按怒，侯友宜貼文雖未達同樣規模，但民怨仍持續延燒，大批網友湧入留言區開罵。

民眾紛紛留言痛批，「人民的命不是命，要他自己騎腳踏車跟機車上班看看」、「又發警報又要上班，真的是要我們侯侯出代誌」、「你到底有沒有在看實際狀況 只會看數據嗎 ？」、「淡水不放我是真的看不懂」、「要不要來汐止看看」、「市長咕嚕咕嚕咕嚕，輔大快咕嚕咕嚕被淹掉了咕嚕咕嚕」、「市民的安全，在市長心中看起來似乎沒那麼重要」、「雙北無市長，完全都不會實地的去考察民情，要市長何用」、「下次選舉我一定用盡全力告知周圍的全部人你的事蹟，不要以為台灣人健忘，我他X的永遠記在腦海裡」。

