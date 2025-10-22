太魯閣燕子口堰塞湖水位略降 距壩頂仍有3.42公尺

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖空拍照。（林保署花蓮分署提供）

花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩形成一個堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，日前已由成大防災研究中心協助完成湖區水位計架設，並完成監控面板系統開發上線，依據今日上午10點監測顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程266.58公尺，比昨天略降，距離壩頂溢流仍有約3.42公尺之高程，湖水面積為11.1公頃，蓄水量為190.13萬噸，目前壩體下方持續滲流。

林保署花蓮分署指出，20日已由成大防災研究中心協助完成湖區水位計架設，並於下午6點多完成監控面板系統開發上線，整合中央氣象署雨量站之時雨量列表，可觀看過去24小時之降雨情形；水位觀測站之水位、蓄水體積列表，可觀看過去24小時水位變化；公路局東分局設置於台8線之CCTV即時影像，可分別觀看隧道溢流口與堰塞湖天然堆積壩體之現況，有效提升監測及警戒效率。

請繼續往下閱讀...

由於湖區水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況而持續變動，林保署花蓮分署指出，因此，未來溢流時間以及是否產生管湧破壞，較難準確預測，尚需密切觀察評估。將持續發布緊急通報單、紅色警戒細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。

後續處理策略的部分，農業部今早在中央應變會議中指出，採分階段降挖壩體的策略，第一階段先降挖上層壩體約五到十公尺，讓水流自然沖刷壩體而達到天然降壩效果，再視情況啟動第二階段降壩；今天將完成工程招標比價作業，隨即可派遣廠商進場施工，盡速解除危機。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水位計架設。（林保署花蓮分署提供）

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水位計架設及監測網頁。（林保署花蓮分署提供）

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水從壩體底部滲流出來。（林保署花蓮分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法