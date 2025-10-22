東山咖啡節10/25登場 體驗咖啡朝聖之路

東山為南市主要咖啡產區，2025東山咖啡節10月25日登場，今年以「咖啡朝聖之路」為主題，邀請民眾走入山林產區，感受東山咖啡的獨特魅力。（記者王涵平攝）

東山為南市主要咖啡產區，2025東山咖啡節10月25日登場，今年以「咖啡朝聖之路」為主題，邀請民眾走入山林產區，感受東山咖啡的獨特魅力。

東山區咖啡栽植面積約54頃，產量約60公噸，優質的氣候條件，加上農民用心栽培管理，咖啡品質香氣濃郁。東山區農會總幹事余淑琴表示，咖啡節活動首場將於10月25日東山農會十果文創園區，規劃「覺醒之聲」、「風土之路」與「體驗之所」等3大主題區，呈現東山咖啡從文化、味覺到感官的多層次體驗。

「覺醒之聲」舞台區以花式火舞秀揭開序幕，象徵東山咖啡節的熱力與豐收好彩頭；「風土之路」市集區聚集東山在地農產與特色美食，展現山城風味與地方創意；「體驗之所」互動區則推出升級版咖啡手作課程與全新「烘豆體驗」，邀請民眾親身探索東山咖啡香氣的秘密。

此外，11月1日將活動將延伸至山區產地，咖啡採收季節，民眾深入東山的山林小徑，展開一場香氣旅程，沿途設有趣味打卡點與點心分享區，讓每一步都成為探索與驚喜的體驗。參與者除可獲得多項精美禮品，手作活動更以落果與瑕疵咖啡豆再利用為設計概念，展現環保循環精神，作品包括「咖啡手鏈」與「果乾聖誕樹」，讓大家提前感受節慶氛圍。

東山為南市主要咖啡產區，2025東山咖啡節10月25日登場，今年以「咖啡朝聖之路」為主題。（東山區農會提供）

