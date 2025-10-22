為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中養豬場爆非洲豬瘟 應變中心：非人畜共通傳染病、不會肉傳人

    2025/10/22 10:29 記者楊媛婷／台北報導
    台中養豬場出現非洲豬瘟 應變中心：非人畜共通傳染病、不會肉傳人。（資料照）

    台中養豬場出現非洲豬瘟 應變中心：非人畜共通傳染病、不會肉傳人。（資料照）

    農業部今（22日）宣布疑似在台中養豬場驗出非洲豬瘟病毒株，非洲豬瘟為甲類重大動物傳染病，由DNA病毒傳染，目前並無有效疫苗，不過非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，病毒也不會在人體複製，沒有豬傳人風險，並且人類食用染疫豬肉後在胃酸作用下，排出的糞便也不會有傳染力。

    非洲豬瘟在全球尤其亞洲地區疫情嚴峻，目前僅我國與日本被WOAH認定為非洲豬瘟非疫國，我國採取邊境嚴堵策略，不過卻仍疑有養豬場被驗出非洲豬瘟病毒。

    非洲豬瘟中央災害應變中心指出，非洲豬瘟耐酸鹼，只能煮沸久煮後才能徹底殺菌，非洲豬瘟病毒不會透過豬肉傳染給人類，但非洲豬瘟病毒若透過食物讓豬隻吃到，則會染疫，並且在豬隻的糞便中殘留並有傳染力。

    應變中心指出，非洲豬瘟在不分品種的全年齡家豬、野豬都有傳染力，並具有高度傳染力，發病的豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸黏膜最明顯，非洲豬瘟病毒可存在於冷藏豬肉的時間約1百天，冷凍豬肉可達1千天，豬舍1個月、室溫下的豬糞則達11天。

