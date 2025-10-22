破功！我今年6月獲WOAH認證為3大豬病非疫區 台中今爆出現非洲豬瘟

藍白主導的立院審查今年度預算時，將農業部動植物防檢疫等宣傳經費直接砍6成，當時民進黨立委痛批藍白惡意杯葛、全民受害。（資料照）

非洲豬瘟自2018年在亞洲大爆發，我國透過嚴守邊境模式盡力防堵並大力宣導，但今年宣導防堵邊境防檢疫的經費，藍白主導的立院大砍6成後，農業部今（22日）召開緊急臨時記者會，說明在台中養豬場疑似驗到非洲豬瘟陽性。

我國今年6月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫等三大重大豬病非疫區，其中沒有疫苗、藥物可醫治的非洲豬瘟，透過邊境嚴格檢查等方式，包含設置手檢站、高風險區快遞包裹等檢查方式防堵，過去也都大力宣導。

隨立法院由國民黨、民眾黨主導，審查今年預算時，則直接大刀一砍農業部動植物防檢疫宣導經費6成，在幾乎沒有預算下，難如過去在機場或港口有全面性的宣導，隨經費被砍，也首度在台中的養豬場驗出疑似非洲豬瘟病毒。

台中去年春節前也曾驗出在豬肉有禁藥西布特羅殘留，農業部、衛福部等全力查驗，最後卻僅有台中那一盒豬肉驗有西布特羅，所有豬肉都未檢出。

