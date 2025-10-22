「2025桃園萬聖城」25日開城為期9天 交通資訊一次看

「2025桃園萬聖城」24日起在桃園藝文廣場、藝文綠園道試營運、25日起開城。（警方提供）

「2025桃園萬聖城」24日起在桃園藝文廣場、藝文綠園道試營運、25日起開城，自25日至11月2日共9天，由於周邊停車位有限，桃園警方配合觀光旅遊局活動規劃，於活動期間平日晚間5至晚間9點、假日中午12點至晚間10點，視交通情形分階段交通管制，管制路段有藝文綠園道周邊同德五街、同德六街、新埔六街、藝文一街及藝文二街，另主辦單位於假日期間規劃每日10輛大客車來回接駁，預計每10至15分鐘1班接駁車，將派遣員警於接駁路線執行交通疏導，確保接駁路線暢通順行。

主辦單位表示，接駁路線分別有1、新永和市場：規劃開放民眾將車輛停放於新永和市場，轉搭接駁車輛，接駁位置在新永和市場中央街一側，主要路線為經國路、春日路、大興西路、中正路；2、桃園火車站（萬壽路出口）：搭火車來參與活動的民眾，可於火車站萬壽路出口處公車站牌搭乘接駁車輛前往活動地點，主要路線為：中正路、經國路、春日路、南平路；3、藝文廣場：從活動場地離開的民眾，亦可從南平路側搭乘接駁車前往新永和市場、火車站。

請繼續往下閱讀...

桃園警分局表示，依據往年執行經驗，活動會場周邊易造成壅塞，將動員警力、義交積投入交通管制疏導作為，如遇壅塞也會透過警察廣播電臺，提前呼籲用路人留意相關交通資訊，請用路人提早改道行駛並遵從員警等相關人員指揮引導，確保良好交通秩序及安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法