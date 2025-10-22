雲嘉南雙教堂幸福連線、喔熊Biking Go自行車活動 11/1、11/2接力登場

布袋高跟鞋教堂。（記者楊金城攝）

秋冬氣溫漸涼，雲嘉南自行車旅遊熱度不減，雲嘉南濱海國家風景區管理處為振興丹娜絲災後觀光，將在11月1日推出雙教堂幸福連線自行車活動及11/2喔熊Biking Go雲林海線騎旅趣，此外，即日起至11月30日還有自主認證活動，車友與指定景點拍照打卡，就有機會抽中好禮，邀請民眾一起「騎」樂無窮。

11月1日雙教堂幸福連線自行車活動，是從嘉義布袋高跟鞋教堂出發，踩著幸福雙輪前往台南北門水晶教堂，雲嘉南管理處邀請人氣網紅單車小D擔任領騎嘉賓，沿途以「戀愛集章任務」蒐集布袋好美船屋、台南北門南鯤鯓代天府等集章點。

11月2日喔熊Biking Go雲林海線騎旅趣活動，以雲林口湖遊客中心為起點，邀請土耳其網紅舒舒擔任領騎嘉賓，騎向椬梧滯洪池、箔仔寮喔熊藝術村、金湖萬善爺廟等景點，沿途尋找「喔熊」，完成任務可獲得可愛喔熊獎牌與特色伴手禮。兩場活動均加碼再送消費券，沿途店家皆可使用，活絡地方商圈。

台南北門水晶教堂。（圖由雲嘉南管理處提供）

嘉義布袋好美船屋。（圖由雲嘉南管理處提供）

