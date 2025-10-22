黃國昌岳父建案防火違規 公安學會創會理事長劉明進批令人髮指

台灣公安學會創會理事長劉明進（中）質疑，台北市「大安Money-賦寓」有多項重大公安缺失，建商竟還以沒收15％鉅款要脅，逼住戶履約交屋，踐踏公安，令人髮指。（台灣公安學會提供）

台灣公安學會創會理事長劉明進購買台北市大安區新建案「大安Money-賦寓」，日前竟被查出多項重大公安缺失，如避難層出入口大門涉違建、不當破壞防火隔間、公共空間及安全梯使用易燃材料等，而該建案建商為民眾黨主席黃國昌岳父高熙治創辦的「恆合建設」，劉明進出面痛批，建商竟還以沒收15％鉅款要脅，逼住戶履約交屋，令人髮指，是對居住正義的公然踐踏。

劉明進指出，公安學會建築公共安全標準檢查員日前受託勘查北市大安「賦寓」大樓，僅憑竣工圖在建築物外部檢視，發現一樓避難層出入口大門涉及違建，也發現大廳安全梯及天花板違規使用易燃材料，防火間隔外牆亦遭不當破壞，嚴重影響建築物公共安全，瑕疵埋下公安未爆彈，威脅住戶生命財產安全。

而在劉明進提供住戶與建商溝通的影片中也顯示，當劉質疑建案有明顯的防火區域破壞，建商仍堅稱是現況已是竣工圖，劉痛罵「不要害建築師簽證不實拜託你！」，也秀出現場照片，有室內安全梯與所在會場的防火區明顯有破洞未填補。

劉明進痛批，更令人髮指的是，建商明知建築物充滿致命缺陷，竟在最後履約及交屋階段，以沒收高達總價15％的鉅額款項作為要脅，強迫消費者接受這個與竣工圖嚴重不符的危險建築！「這已非單純商業交易，而是對居住正義的公然踐踏！」

劉明進質疑並要求嚴正釐清，大樓現況是否與使用執照及竣工圖說相符？若不符，究竟是官商勾結，還是後續違規施工所致？建商必須明確承諾，何時能徹底改善現有公安缺失與違建，並對未交屋戶別依約履行安全交屋的責任。

「使用執照核發後的監管空窗期，公安漏洞的溫床！」公安學會副理事長李金榮直言，建商常於取得使照後，為增加銷售賣點或提升空間使用率，擅自進行二次施工（即違建），如外推出入口大門、增設門扇、變更防火區劃等，這段缺乏有效監管的「空窗期」，導致許多致命違建偷偷完成，待住戶發現時往往木已成舟，面臨財物損失的脅迫只能默默承受。

公安學會指出，過去多起建物公安意外，如新竹晴空匯大樓及屏東東港安泰醫院大火的教訓記憶猶新，但全台多起案例顯示，建商為擴大銷售面積，仍持續犧牲關鍵的防火避難設計，呼籲地方政府應立即優先稽查這類「致命違建」，並依法嚴格取締，以捍衛公眾生命安全。

台北市大安區新建案「大安Money-賦寓」，日前竟被查出多項重大公安缺失，該創會會長劉明進也是住戶，痛批建商罔顧住戶生命財產安全。（台灣公安學會提供）

台北市大安區新建案「大安Money-賦寓」，日前竟被查出多項重大公安缺失，如公共空間與安全梯的天花板使用易燃材料，罔顧住戶生命及財產安全。（台灣公安學會提供）

