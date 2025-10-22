為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    友善山友 雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」完工啟用

    2025/10/22 10:12 記者蔡政珉／苗栗報導
    友善山友，雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」完工啟用。（雪管處提供）

    友善山友，雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」完工啟用。（雪管處提供）

    雪霸國家公園重要、熱門的解說與遊憩據點雪見遊憩區因前往造訪遊客眾多，為人氣景點；雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）希望提供所有遊客更便捷、安全的遊憩體驗，選擇園區內司馬限林道一段林間步道，歷經8個月工期，改建為雪見遊憩區內首條300公尺的無障礙友善步道，今日正式完工啟用。

    雪管處指出，雪霸國家公園雪見遊憩區區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光，且遊憩區擁有多條林間步道，山友可在林間步道中親近中海拔闊葉林帶以及感受森林帶來的療癒，較適合一般遊客健行。雪管處推廣無障礙友善環境，故設置無障礙友善步道，而未來在園區內選擇合適地方設置無障礙設施也是雪管處重點方向。

    雪管處表示，雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」長約300公尺。步道全程採用透水性鋪面，並加寬至120公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者與行動不便者、年長者及稚齡兒童也能輕鬆悠遊。

