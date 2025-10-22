台鐵工會受不了了！提12項勞資爭議 後續採罷工投票

台鐵企業工會今提送「十二項勞資爭議」調解程序。（資料照）

台鐵企業工會今天（22日）宣布，正式提送「十二項勞資爭議」調解程序，資方應務實面對長年積弊，回應全體員工的正當訴求，依法啟動「勞資爭議」調解程序，並在後續採取罷工投票行動。

台鐵企業工會今天發表聲明，表示自台鐵公司化掛牌以來，公司內部在薪資結構、獎金分配、津貼制度及員工福利等面向都未見實質改善。工會認為，公司化應以提升效率、保障安全與確立公平為核心，然現今情勢卻呈現「形式公司化、實質停滯化」困局。

台鐵企業工會表示，員工待遇停滯、獎金核定延宕、人力調度失衡，導致基層人員長期於高風險環境中工作，卻難見應有回饋，並提醒台鐵公司，隨著連假將至，提醒資方，改革不容空轉，勞權也非可被輕忽選項。

台鐵企業工會提出12項勞資爭議，第一是薪資待遇偏低，應全面檢討並合理調升；第二，轉調人員激勵補償不均，應比照從業人員標準辦理；第三，工程、主管、搶修等獎金核定延宕，亟待改善；第四，留才津貼應納入薪資結構，成為常態性專業加給；第五，危險及夜點津貼多年未調整，應依共識逐年檢討並擴大適用；第六，資位人員擔任從業職務時，應比照同職同酬原則給付。

第七，乘務旅費應制定明確標準，以釐清稅務爭議；第八，從業人員津貼制度不全，應檢討補足，以符同工同酬原則；第九，從業人員不適用福利精進措施，形成制度性不公，應即改正；第十，民俗節日獎勵應改發現金，以提升實質激勵效果；十一，激勵經費遭排擠，建議另設專款，以維持獎勵公平性；十二，職福會協助辦法遲未訂定，嚴重損及員工福利權益，應速行完成。

台鐵企業工會強調，這12項訴求都是多年積累的問題，非情緒性要求，而是勞動條件必要矯正，台鐵企業工會依法啟動「勞資爭議」調解程序，並在後續採取罷工投票行動，以維護會員權益。

台鐵企業工會表示，這次行動與訴求已在今天（22日）會員代表大會正式議決通過執行，公司高層若仍以「拖」字訣應對、或任由公司經理部門以行政手段四處設障、導致最終勞資破裂，其責任將無從推卸。

台鐵公司則回應，重視員工待遇與福利，針對工會提出的訴求已陸續推動多項改善措施，並透過勞資協商積極回應。台鐵公司指出，自今年起，公司全面調薪3%，持續發放轉調人員留才津貼，事故搶修獎金提高、從業人員危險加給、地域加給及夜點費等項目已自去年起實施，工程加給、主管加給及夜點費調整案也獲董事會通過，正依程序辦理中；民俗節日獎勵改以現金發放，銓敘部正研擬修正辦法。

台鐵公司表示，轉調人員獎金差額與激勵補償方案正在設計中，乘務旅費稅務議題將請權責機關協助釐清。職福會協助辦法正與工會研擬，並協助開闢財源，提升員工福利。

台鐵公司也指出，票價調整已獲行政院核定，政府補貼納入年度營收，反映營運成果。未來公司將配合營收成長與人事費用負擔能力，持續優化薪資與津貼，加強與員工及工會溝通。

