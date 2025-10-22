健保藥價太低？ 拜耳兩款經典藥將退出台灣 健保署：非短缺或價格問題

拜耳兩款經典藥將退場，健保署回應，非針對台灣市場，且國內學名藥供應充足，民眾用藥權益不受影響。（資料照）

今年已有47項藥品將退出國內市場，拜耳藥廠近日再宣布，旗下心血管藥「阿斯匹靈腸溶膜衣錠100毫克」及糖尿病用藥「醣祿錠50毫克、100毫克」將停止進口台灣。藥界直指長期健保藥價偏低是原廠撤離主因。對此健保署今（22日）回應，已調升200多項藥品價格並推動多元核價機制，國內學名藥供應充足，民眾用藥權益不受影響。

拜耳藥廠月初發出聲明指出，近年國外製造與運輸成本持續上升，部分藥品不敷成本，決定停止從海外進口，並開始控管庫存與供貨數量；藥廠也強調，停進口與藥品安全或品質無關，純屬經濟考量。

阿斯匹靈是全球上市逾120年的老牌藥，用於預防血栓與心肌梗塞；醣祿錠則為糖尿病治療用藥。藥界指出，這兩款原廠藥在健保給付下每顆僅約2元，但進口藥需負擔關稅、運費與冷鏈成本，遠高於國內學名藥，原廠長期難以維持。

針對外界關心停進口原因，健保署醫審及藥材組組長黃育文說明，拜耳並未正式向健保署、食藥署或地方衛生局通報，主要是因為藥品供應正常，且與健保藥價無關，該藥廠的藥品許可證有效至2029年，藥廠僅提前通知合約公司未來將不再續約與進口，屬於「全球下市」的策略決策，並非針對台灣市場。

黃育文說，藥廠通知合約公司主要是履行合約義務、提醒醫院及早尋找新合作對象，目前該藥廠藥品在國內仍有庫存、供應穩定，因此未觸及通報機制，健保署與食藥署是在接獲藥界詢問後了解情況，確認此案與價格或短缺無關。

健保署統計，去年拜耳阿斯匹靈市占率僅3.5%，健保給付同成分學名藥達33項，全台醫學中心僅4家仍使用原廠藥；醣祿錠50毫克與100毫克市占率分別為10.8%與15.7%，學名藥則分別有23項與5項，多數院所早已改用學名藥。

黃育文補充，健保署與食藥署已建立「專人窗口」對接機制，雙方可即時交換資訊、同步處理，避免過去通報流程的時間落差。另健保署已修正「藥物給付項目及支付標準」及「藥品價格調整作業辦法」，提供藥廠多元核價與彈性調整機制，今年行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」也挹注健保基金200億元，以因應製造成本上升，強化藥品供應韌性。

