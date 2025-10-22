薰衣草森林Select進駐嘉市古蹟北門驛 推砂鍋魚頭創意冰品

阿里山林鐵北門驛經過整修後重新開張，委由雄獅集團營運活化。（薰衣草森林提供）

嘉義市市定古蹟阿里山林業鐵路北門驛，經阿里山林業鐵路及文化資產管理處斥資2607萬元整修，近日重新開張，委由雄獅旅行社營運活化，邀薰衣草森林集團品牌「薰衣草森林Select」進駐，店內推出砂鍋魚頭、薰衣草霜淇淋等創意冰品，結合阿里山林鐵觀光列車「福森號」、「栩悅號」停靠，打造全新旅遊據點。

雄獅集團表示，此次北門驛營運與薰衣草森林集團合作，透過食、宿、遊、購、行5大面向整合觀光資源，同時將2列人氣觀光列車福森號、栩悅號串聯嘉義、北門、竹崎、奮起湖與阿里山，讓旅人可以從平地到山林，欣賞沿途鐵道與自然交織的風光。

薰衣草森林Select北門驛店導入在地文化與香草元素，打造機具咖啡香與森林氣息的五感空間，以森林旅遊與鐵道文化為主軸，推出砂鍋魚頭霜淇淋、薰衣草霜淇淋、阿里山冷泡茶、香草奶茶等限定飲品，將嘉義風味融入創意甜點中，店裡還販售mojocoffee、「茶田35」等咖啡、好茶，以及林鐵聯名文創品，讓遊客感受在地味覺體驗，把山林氣息帶回家。

雄獅集團與薰衣草森林集團合作，打造販售文創商品、知名品牌咖啡等飲品賣店。（薰衣草森林提供）

薰衣草森林Select店進駐北門驛，推出砂鍋魚頭、薰衣草霜淇淋等冰品。（薰衣草森林提供）

