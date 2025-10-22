為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「海龜恐懼症」怕觸碰罰30萬 屏縣府：應保持距離

    2025/10/22 09:54 記者陳彥廷／屏東報導
    小琉球海龜數量眾多，在岸際就能目擊。（記者陳彥廷攝）

    小琉球海龜數量眾多，在岸際就能目擊。（記者陳彥廷攝）

    小琉球週邊海域綠蠵龜成群，卻屢傳有騷擾情形，但因為小琉球的海龜數量太多，近期有人戲稱在下水後出現「海龜恐懼症」，深怕不小心觸碰到海龜後被罰鉅額罰金，屏縣府強調，若獲地檢署通知相關案件，將請行為人陳述判斷是否為主動碰觸情形，但官員強調，近年違規件數大幅減少，環境教育已顯有成效，但也呼籲，縱使是因「隨波逐流」接近海龜甚至海龜主動靠近，民眾仍應儘量保持一定距離。

    屬保育類動物的海龜在小琉球海域可說是復育有成，目前粗估已有近千隻棲息，亦有不少母龜會上岸產卵，已成海龜生態「一條龍」，有不少隻海龜固定於岸際出沒，不用下水就能目擊，堪稱是海龜天堂，不過，往常因嬌客太稀奇，曾屢屢傳出有遊客戲水時伸手觸摸，甚至阻擋去路或抓捏、踩踏龜甲情事，引來動保人士撻伐。

    據《野生動物保育法》，保育類動物不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，違者可處1年以下期刑、拘役或科或併科6至30萬元罰金，因此「摸一下30萬」也成為小琉球海域的特殊用語。

    不過，近期有民眾拍下影片po網並以「浮潛真的好可怕」為名後，再度掀起討論，原來，該名民眾下水後，有隻不怕人的綠蠵龜不斷游近，唯恐遭罰30萬的他，是不斷在浮潛過程大喊「你不要過來」、「30萬一直跑過來找我」，搞笑過程在網路引來熱議。

    對此，海巡單位指出，目前實務為有民眾檢舉後到場查緝，若有發現就會進行筆錄，並函送地檢署，大多會由地檢署進行簡易判決。

    屏縣府則指出，在往年大量的宣導下，近年進行行政罰的件數已大幅減少，2023年僅兩件，去年掛零，今年至今2件，已較疫情前大幅降低，一般若是進行行政罰的部分，會請行為人前來陳述，並以是否「主動」觸摸海龜判斷，但仍盼民眾保持一定距離，用眼睛觀察海龜。

    小琉球海域海龜成群，粗估已有約千隻。（記者陳彥廷攝）

    小琉球海域海龜成群，粗估已有約千隻。（記者陳彥廷攝）

