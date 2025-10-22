馬太鞍便道昨晚被泥流淹沒 陳世凱：涵管加固「通車時間要看水流狀況」

馬太鞍溪臨時便道昨晚一度因堰塞湖溢流，導致路面被泥流淹沒。（公路局提供）

花蓮馬太鞍溪日前又多了一處小堰塞湖，昨天（21日）深夜溢流，泥流淹沒馬太鞍溪便道，一度被誤傳遭沖斷。交通部長陳世凱今天（22日）上午說明，便道下方涵管都相當穩固，通車時間則要看水流的狀況。

陳世凱今天上午出席飛航安全管理國際峰會，會後受訪時表示，昨晚馬太鞍溪泥流淹沒便道路面，但之前公路局做涵管便道時有加固工程，所以下面涵管都相當穩固。

請繼續往下閱讀...

他指出，今天水退了，看到路面有泥巴泥濘、紐澤西護欄有被移動，預計今天中午之前會把整替工程做好，至於何時可再開放通車，要看現場協調指揮所視整體水流評估，整體工程預計在今天中午前恢復。

交通部公路局指出，經目視，2公尺大涵管尚完好，路面淤土及樹枝甚多，目前已開始清理，另因上游側中段路面尚有大量樹枝待清除，且便道因水流溢淹後淤土待清理及加固安全設施，預估中午左右完成清理後，另公告開放時間。

馬太鞍溪臨時便道昨晚一度因堰塞湖溢流，導致路面被泥流淹沒。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法