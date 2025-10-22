台中綠美圖12月營運 議員促法人化自負盈虧勿淪第2錢坑

綠美圖的市總圖藏書規模百冊，陸續把圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

台中斥資53億興建的台中綠美圖12月13日即將開幕營運，市議員李天生強調，綠美圖未來支出龐大，建議採用「行政法人」方式營運自負盈虧，以免淪第2個中捷、虧損連連的「錢坑」，補助沒完沒了；文化局長陳佳君指出，台中終有自己的市立美術館，先求有，未來也會規劃收費展，館舍有收入，讓館舍站穩腳步，未來將漸進評估是部分委外或朝法人化轉型。

李天生強調，目前台灣地區不少藝文場館都採用行政法人營運，如國家兩廳院表演藝術中心、台中歌劇院、衛武營及台北流行音樂中心、高雄市美術館等，採用企業經營管理，追求最佳營運成效，自負盈虧，減輕政府財政負擔，建議文化局訂定中長程計畫，除辦理展覽收費外，並考慮將綠美圖採行政法人營運，避免如同中捷淪為長期虧損的局面。

他另關切綠美圖的市立圖書館總圖圖書採購，要求不得「暗渡陳倉」，挖各地圖書分館藏書轉運充數；此外，中美館和國立台灣美術館及文化中心、圖書館功能重疊，外界擔心未來各種藝文活動都前往綠美圖舉行，造成衝擊影響。

陳佳君指出，綠美圖剛將要營運，市府希望先站穩腳步，再研議未來做法，「先求有、再求好」，至於藝文場館採用法人、委外經營或公辦民營等方式營運，將會深入研討。

陳佳君另指出，綠美圖中的市總圖加46個分館年編5到6億、美術館1.9億，文化局每年編列圖書採購經費1億元，其中市總圖約1千多萬元，市總圖多新購圖書，並沒有移用其他圖書館藏書情況；此外，國美館定位以推廣台灣藝術史為主，和台中美術館定位不同，不會有功能重疊問題。

台中綠美圖的市立美術館設有全國最高、27公尺展廳。（記者蘇孟娟攝）

