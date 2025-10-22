為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中綠美圖12月營運 議員促法人化自負盈虧勿淪第2錢坑

    2025/10/22 09:45 記者蘇孟娟／台中報導
    綠美圖的市總圖藏書規模百冊，陸續把圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    綠美圖的市總圖藏書規模百冊，陸續把圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    台中斥資53億興建的台中綠美圖12月13日即將開幕營運，市議員李天生強調，綠美圖未來支出龐大，建議採用「行政法人」方式營運自負盈虧，以免淪第2個中捷、虧損連連的「錢坑」，補助沒完沒了；文化局長陳佳君指出，台中終有自己的市立美術館，先求有，未來也會規劃收費展，館舍有收入，讓館舍站穩腳步，未來將漸進評估是部分委外或朝法人化轉型。

    李天生強調，目前台灣地區不少藝文場館都採用行政法人營運，如國家兩廳院表演藝術中心、台中歌劇院、衛武營及台北流行音樂中心、高雄市美術館等，採用企業經營管理，追求最佳營運成效，自負盈虧，減輕政府財政負擔，建議文化局訂定中長程計畫，除辦理展覽收費外，並考慮將綠美圖採行政法人營運，避免如同中捷淪為長期虧損的局面。

    他另關切綠美圖的市立圖書館總圖圖書採購，要求不得「暗渡陳倉」，挖各地圖書分館藏書轉運充數；此外，中美館和國立台灣美術館及文化中心、圖書館功能重疊，外界擔心未來各種藝文活動都前往綠美圖舉行，造成衝擊影響。

    陳佳君指出，綠美圖剛將要營運，市府希望先站穩腳步，再研議未來做法，「先求有、再求好」，至於藝文場館採用法人、委外經營或公辦民營等方式營運，將會深入研討。

    陳佳君另指出，綠美圖中的市總圖加46個分館年編5到6億、美術館1.9億，文化局每年編列圖書採購經費1億元，其中市總圖約1千多萬元，市總圖多新購圖書，並沒有移用其他圖書館藏書情況；此外，國美館定位以推廣台灣藝術史為主，和台中美術館定位不同，不會有功能重疊問題。

    台中綠美圖的市立美術館設有全國最高、27公尺展廳。（記者蘇孟娟攝）

    台中綠美圖的市立美術館設有全國最高、27公尺展廳。（記者蘇孟娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播