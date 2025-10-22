文化大學暴雨狂炸！「校狗哈利」淡定巡邏萌翻全網

文化大學校狗哈利在暴雨中前行的畫面在網路上爆紅，還有眼尖網友發現地上有一件疑似被風吹落的黑色內衣。（本報合成，@ry.9ruo/Threads授權提供）

受東北季風與「風神颱風」外圍環流夾擊，北台灣持續暴雨不斷，陽明山上的文化大學也被狂風暴雨籠罩。然而，一隻全身溼透卻淡定在雨中行走的校狗「哈利」，反而成為最療癒的畫面。

有文化大學學生在「Threads」分享影片表示：「文化校狗颱風天也是不知所措了」。畫面中，校狗哈利頂著狂風暴雨漫步校園，模樣堅定又無奈。見狀的學生急忙呼喚牠進騎樓避雨，還貼心叮嚀：「不要再出去淋雨囉！」

影片上傳不到2天就吸引近30萬次瀏覽、2.6萬人按讚，許多文化學生紛紛貼出與哈利的互動照與影片，像是牠在地上翻滾、睡在黑色垃圾袋上，或淡定走在雨中的模樣。

留言區也湧入不少留言回應，「拜託，哈利最喜歡風大雨大出來散步了，每次這種天氣看到他，他都一臉老神在在」、「看他如此淡定，文化校狗認證了」、「哈利表示：靠X喔這個雨是X小啦」、「可憐哈利，但他應該已經是習慣了⋯⋯畢竟這種瘋狗天氣也不是一兩天」、「終於遇到讓哈利也不知所措的大雨了，之前下大雨他還在文化散步看大學生」、「哈利：沒狗跟我說這個雨這麼大，你們這些人是不用通知是不是」。

還有眼尖網友發現，影片畫面地上竟出現一件疑似黑色內衣的物品，留言立刻歪樓，「應該是被吹走的」、「有『凶兆』」、「誰的盔甲，校狗幫妳找到了，快來認領喔」。

