竹縣尖石秀巒5戶13人拒撤離！台耀聯絡道路、竹60線落石清除中

受東北季風及低氣壓影響，新竹地區今日雨勢不斷。新竹縣尖石鄉公所表示，為防範災害，秀巒村控溪部落和田埔2鄰已撤離完畢，但有5戶共13人拒絕撤離，已開立勸導單5張；另今天一早，台耀聯絡道路11K +100及竹60線29.5-30K中間等2處有落石，已經通知開口合約廠商清除，請民眾非必要勿外出。

中央氣象署表示，今天受東北季風及位於台灣東方海面的低氣壓影響，竹苗等地區有局部大雨發生的機率。新竹地區雨勢從20日開始雨勢持續不斷。

尖石鄉災害應變中心表示，配合縣府同步降為3級開設。目前經新竹縣消防局田埔分隊執行撤離，秀巒村控溪部落撤離完畢，秀巒國小師生9名已收容在田埔文健站。拒絕撤離2戶共5名；秀巒村田埔2鄰撤離完畢，拒絕撤離3戶共8名。開立勸導單5張。

受下雨影響，尖石鄉昨有幾處道路發生落石，鄉公所皆通知廠商儘快清除。今日早上再發現2處落石：台耀聯絡道路11K +100、竹60線29.5-30K中間，目前廠商前往清除中，鄉長曾國大提醒民眾注意安全。

