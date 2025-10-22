嘉縣苦茶樹達人3年有成 產量成長6倍颱風無損

嘉義縣中埔鄉苦茶樹達人邱婉琪。（記者林宜樟攝）

嘉義縣中埔鄉農民邱婉琪2022年將買下的廢棄檳榔園砍除栽種苦茶樹，運用液肥施肥，夏季3個月不除草保持土壤濕度，並將苦茶粕、茶殼灑在根部來栽種，6.7分地的果園種植300多株苦茶樹，經用心管理，產量3年多來從100多公斤到今年預計超過600公斤，果樹更是強健，今年受丹娜絲颱風侵襲，一株未損，也沒有落果，被稱為「苦茶樹達人」。

60歲的邱婉琪曾因病切除膽囊，因需控制飲食，她開始對油品等食材進行研究，目前正在嘉義大學食品科學系就讀，其中苦茶油是她研究重心，透過嘉大退休教授翁義銘等指導，今年相關產品更參加新加坡FHA國際食品展；翁義銘說，邱婉琪是個「問題學生」，上課時都會詢問大量的問題，非常優秀上進，更將理論應用於實際產品，她的苦茶油產品在包裝前抽真空去除氧氣，充填高純度食品級氮氣，隔絕油品與空氣接觸，可有效防止油脂氧化酸敗，延長保鮮期。

邱婉琪原本在桃園栽種苦茶樹，但成果並不佳，因到嘉義大學唸書，而在中埔鄉買下一處廢檳榔園；經到農業部開設的農民學院學習果樹栽培、管理技術，獲得台中農改場陳俊位博士及梅山油茶育苗場李坤霖老師指導，研究肥料及管理，產量從100公斤、300公斤，到今年預計超過600公斤，原有的檳榔園1年租金收入僅3萬元，如今產值已達百萬元。

邱婉琪說，栽種過程中看見苦茶果實從青綠色轉為紫紅色，顏色豐富，感受到肥料提供的營養讓果實更健康飽滿；現在她研發各類苦茶產品，如保養品、清潔劑及牙膏等，還將原本農業廢棄物「茶殼」做成飲品，與榨油後的苦茶粕一同鋪設在樹木根部，充分利用。

邱婉琪將檳榔廢園轉化成苦茶樹園，創造「綠金」傳奇，她是台灣茶油產業推廣策進會會員，致力與伙伴一同研究、栽培，提升茶油品質，希望能讓更多人瞭解苦茶油的優點。

用苦茶油研發的各項產品。（記者林宜樟攝）

茶殼可做成飲料。（記者林宜樟攝）

從苦茶樹採下的果實飽滿。（記者林宜樟攝）

邱婉琪栽種的苦茶樹經歷颱風而無損害。（記者林宜樟攝）

邱婉琪利用液肥等方式栽種苦茶樹。（記者林宜樟攝）

邱婉琪將苦茶粕、茶殼灑在根部來栽種。（記者林宜樟攝）

