    首頁 > 生活

    馬太鞍溪上游新堰塞湖危機暫解 撤離居民可返家

    2025/10/22 09:36 記者王錦義／花蓮報導
    馬太鞍溪上游新的小堰塞湖昨晚9點左右溢流，洪水約在晚間9點半抵達馬太鞍溪底便道，今早公路局進行搶通。（圖由民眾提供）

    馬太鞍溪上游新的小堰塞湖昨晚9點左右溢流，洪水約在晚間9點半抵達馬太鞍溪底便道，今早公路局進行搶通。（圖由民眾提供）

    馬太鞍溪上游新的小堰塞湖昨晚9點左右溢流，洪水約在晚間9點半抵達馬太鞍溪底便道，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官季連成今早說，上午8點與相關單位交互確認後，目前堰塞湖穩定，新堰塞湖已經縮小約為5萬噸蓄水量，暫無危機，強制撤離的居民也在上午8點解除。

    中央前進協調所今早簡訊指出，昨日新生成堰塞湖後，行政院長卓榮泰即要求相關單位密切關注馬太鞍溪水位狀況並評估溢流影響，在農業部推估範圍下，新堰塞湖於昨夜9點多溢流，約莫1個小時流經馬太鞍溪涵管便道，期間雖有短暫時間水位覆淹便橋路面，但未破壞便橋結構。

    今天天亮後，交通部公路局即已進場疏通涵管水路及清理雜木、淤土，中央前進協調所指出，為確保馬太鞍溪便道用路人安全，目前交通部公路局尚在確認是否需再進行安全加固，公路局將在確認安全無虞後，另行對外公告通行時間，請民眾注意安全，改道通行。

    林業及自然保育署花蓮分署昨（21）日上午8點半搭乘直升機空中勘查，在光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖區下方約800公尺處發現1個新的堰塞湖，蓄水量約50多萬噸，昨上午緊急撤離下游施工人員和光復鄉低窪地區居民約100多人，並在晚間7點半封閉便橋；昨晚8點半開始溢流，下游偵測到水位上升變化，約在9點半左右，堰塞湖溢流的水抵達台9線南下便道，晚間10點泥流水淹過便道，10點45分水位下降，水位抬升70公分符合模擬預估。

