    首頁 > 生活

    變一大坨！近海低壓97W最新雲圖曝 恐使北台強降雨時間延長

    2025/10/22 09:50 即時新聞／綜合報導
    東部近海低壓「97W」持續發展，雲圖可以看出該系統雲系正在整合，由於這個低壓使得北台灣強降雨要減緩的時間會往後延。（圖擷自中央氣象署）

    受東北季風及低氣壓影響，北部東北部的豪大雨仍持續，氣象署已經針對雙北山區發布超大豪雨特報，東部近海低壓「97W」持續發展，雲圖可以看出該系統雲系正在整合，由於這個低壓使得北台灣強降雨要減緩的時間會往後延。

    天氣風險分析師廖于霆表示，今受低壓帶跟東北季風影響，北部東北部的豪大雨仍持續，台北市鞍部過去3天的累積雨量已經突破1180毫米，並且持續累積之中；風神颱風目前位於海南島南方海面，向越南方向緩慢移動，對台灣來講，共伴效應已經消失，但台灣東方近海的低氣壓「97W」發展，東北季風配合這個低壓的水氣，使得今天在苗栗以北持續有豪大雨。尤其是台北山區，新北山區，宜蘭山區累積雨量預期仍相當可觀。另外台灣沿海有長浪發生，請千萬不要去山區跟海邊活動。

    「97W」使得強降雨要減緩的時間會往後延，預估週四到週五（23～24日）北部東北部雨勢略緩，但仍有大雨到豪雨，週六到週日（25～26日）台灣附近水氣較明顯減少，但在迎風面的台北山區，新北山區，宜蘭山區仍有大雨等級降雨發生機會；中南部這幾天天氣甚至一直到下週則相對不錯，多雲偶可見到陽光，早晚稍涼，白天舒適

    另外在氣溫方面，未來1週受到北方冷高壓影響，各地氣溫都偏涼。北部東北部氣溫21～25度，中南部23～31度，中南部22～29度，請留意多添加衣物。

