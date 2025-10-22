吳欣岱分享兵役體檢經驗 看「閃兵風波」如同破壞體制

台灣基進秘書長、心臟外科醫師吳欣岱發文提及閃兵風波，強調花錢走門路、賄賂醫療人員造假診斷，就是在破壞體制的一致性。（資料照）

演藝圈閃兵風波再起，檢警昨（21日）拘提閃兵藝人共8人，Energy團員坤達今（22日）早返抵台灣，在機場立刻被檢警拘提到案說明。台灣基進秘書長、心臟外科醫師吳欣岱21日深夜在臉書發文提及閃兵風波，強調花錢走門路、賄賂醫療人員造假診斷，就是在破壞體制的一致性。

吳欣岱回憶，過去她在公立醫院工作時，看過好幾梯、上百人的兵役體檢，在幾百個受檢者中，確實有檢查出疑似隱睪症、疝氣，以及足弓問題的人，後續這些人都轉介到專科進一步檢查，有些若確診，確實是有機會被判定免役。

吳欣岱提到，醫學系的男生其實也常用各種方式想要免役，她曾聽過有人連續三天不睡覺，去精神科想要被判嗜睡症；本來就高度近視的學長，每天超近看報紙想要加重度數；也有人每天吃牛排、冰淇淋想要快速增重，結果太快達標後來一直減不下來的，花招真的很多。

吳欣岱認為，如果是透過改變生活型態，或刻意加重本來就有的「病情」去達到免役標準，「勉強」還在人情可理解的範圍內。但吳欣岱強調：「若是花錢走門路、賄賂醫療人員造假診斷，那就是在破壞體制的一致性。對那些沒辦法這樣做的人來說，確實是很不公平的。」

