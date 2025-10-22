為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南山上芭樂節加碼請客 冰沙免費吃、汽水喝到飽

    2025/10/22 09:05 記者吳俊鋒／台南報導
    山上區農會24日舉辦芭樂節產業文化活動，加碼請客冰沙、汽水，熱鬧推廣地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    山上區農會24日舉辦芭樂節產業文化活動，加碼請客冰沙、汽水，熱鬧推廣地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    台南山上區農會將舉辦芭樂節產業文化活動，除優質果品的展售外，也安排手作芭樂蛋糕，並準備200份芭樂冰沙大請客，美味行銷，現場更有復古風格的打卡佈置，來訪的親子，汽水喝到飽，熱鬧推廣地方特色。

    市府農業局統計，台南芭樂的總收成量僅次於高雄，國內第2，山上區是重要產地，栽種面積約170公頃，果肉香甜，口感緊實、爽脆聞名，遠近馳名。

    活動將在24日舉行，今年現場以「俱樂部」為主題風格，結合轄內青農與文化團隊共同策展，讓大家品嚐芭樂之餘，更能理解其背後的產地故事與精神。

    現場有從產地直送的農民市集，以及復古感十足的「歡樂冰果室」，提供親子合影、打卡，懷舊風結合霓虹燈、豔彩等視覺元素，讓人置身時尚雜誌的拍攝氛圍裡，搭配聲光設計，展現台味潮流。

    山上區農會總幹事許弘霖表示，當地旅遊人潮逐年增加，透過活動吸客，提升芭樂買氣，並刺激在地消費，以觀光行銷產業。

    許弘霖說，這是芭樂行銷與文化推廣的跨界活動，要促進產業升級，未來會更努力拓展國內通路，協助穩定市場價格，增加農民的收益。

    許弘霖強調，當天還有芭樂冰沙大請客、芭樂蛋糕DIY等活動，數量有限，動作要快，加上農會高齡班熱力四色的舞蹈表演，歡迎各地的好朋友們共襄盛舉。

