    首頁 > 生活

    屏東老年化加劇 崁頂鄉重陽敬老金提升羨煞鄰鄉

    2025/10/22 09:09 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東崁頂鄉重陽敬老金提升。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣老年人口逐年攀升，長者福利需求日增，各鄉鎮公所積極回應，持續優化敬老政策。除恆春鎮因回饋金擁有高額禮金外，崁頂鄉在財政穩健前提下，逐步提升重陽敬老禮金發放標準，並自今年起再次調高金額，擴大補助範圍，盼為長者提供更實質經濟支持，打造高齡友善環境。

    鄉長廖國富說，崁頂鄉公所自2023年起將敬老禮金發放年齡從70歲下修至65歲，金額從500元提高至1000元。今年度起，發放標準再升級，65至89歲長者每人1500元，90至99歲長者2500元，100歲以上長者10000元。此政策獲鄉民代表會支持，充分考量長者生活所需，讓福利更貼近需求。

    廖國富指出，為提升便利性，今年起敬老禮金改採匯款方式，直接匯入長者指定帳戶，免去排隊領取現金的奔波與不便。長者是社區基石，鄉公所責無旁貸推動福利措施。未來將整合健康促進、長照資源及社會參與活動，持續優化長者生活品質。

    除了崁頂鄉提升，屏東老年化趨勢顯著，擁有多項回饋金的恆春鎮，近年更以實際行動回應需求，年滿70歲至89歲鎮民，每人每節發給2000元。年滿90歲至99歲鎮民6000元，百歲人瑞每人每節更發給高達36000元，核電廠周邊兩個里更加倍，是屏東最高。

    屏東崁頂鄉重陽敬老金提升。（記者蔡宗憲攝）

