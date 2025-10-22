台9線馬太鞍溪便道土泥淹沒清理中 193縣道塞爆

由於台九線馬太鞍溪便道暫時不通，今早各式大小車輛都從鳳林鎮箭瑛大橋通過後改走193縣道接上台11甲線到光復，交通壅塞情形更加嚴重。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪上游第2個新的小堰塞湖昨晚9點左右溢流，洪水約在晚間9點半抵達台9線馬太鞍溪涵管便道，大水一度淹沒最中間局部路段，護欄被沖的東倒西歪、路面充滿淤沙，公路局東區養護工程分局今早進行搶通作業，預計中午完成，而許多車輛改走193縣道，導致原本狹窄的道路塞到爆。

由於台9線馬太鞍溪便道暫時不通，今早各式大小車輛都從鳳林鎮箭瑛大橋通過後改走193縣道接上台11甲線到光復，但鳳林到光復這路段的193縣道部份路段相當狹窄，一旦有大車會車就可能卡住車流，部份狹小路段車流回堵長約1公里動彈不得，交通壅塞情形更加嚴重。

公路局東區養護工程分局指出，提醒用路人預作改道路線規劃，花蓮往台東方向，可從花蓮市先走台9線，經花蓮大橋接上台11線為主要路線；花蓮往瑞穗、玉里、富里方向，可走台9線接台11線到長濱後，轉台30線玉長公路接回台9線。

公路局東工分局指出，有關台9線馬太鞍溪橋臨時便道昨日因新堰塞湖溢流，今晨公路局搶修團隊進場搶修、檢視便道狀況，經目視2公尺大涵管尚完好，路面淤土及樹枝甚多，目前已開始清理，另因上游側中段路面尚有大量樹枝待清除，且便道因水流溢淹後淤土待清理及加固安全設施，預估中午左右完成清理後，另公告開放時間。

中央前進協調所指出，目前堰塞湖穩定，暫無危機，而昨日新生成堰塞湖後，行政院長卓榮泰即要求相關單位密切關注馬太鞍溪水位狀況並評估溢流影響，期間雖有短暫時間水位覆淹便橋路面，但未破壞便橋結構；在今天天亮後，交通部公路局即已進場疏通涵管水路及清理雜木、淤土，而為確保便道用路人安全，目前公路局尚在確認是否需再進行安全加固，將在確認安全無虞後，另行對外公告通行時間，請民眾注意安全，改道通行。

